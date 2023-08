Starfield: Stellt eure Fragen an die Tester - Livestream zum Release

Unser Tester Peter (Abb. ähnlich) wagt sich für euch in die Weiten des Weltalls. Stellt ihm eure Fragen!

Nach über 25 Jahren kommt endlich eine neue Marke von Bethesda und Fans können den Raketenstart kaum noch abwarten: Wie spielt sich Starfield denn nun? Gibt es uns die versprochene ultimative Spielerfreiheit? Wie funktioniert die Mischung aus Raumfahrt und Planetenerkundung? Wie nervig ist der riesige Fan wirklich? Und wie viele Planeten haben wir schon besucht? Das und vieles mehr könnt ihr unsere Tester fragen!

Am 31. August um 18 Uhr beantworten GameStar-Tester Peter Bathge und GamePro-Kollege Dennis Michel eure drängendsten Fragen im Gespräch mit Géraldine Hohmann.

Stellt jetzt eure Fragen zu Starfield!

Schreibt uns unter diesen Artikel, was ihr gern über das Charaktersystem, Quests, Fraktionen oder Kämpfe in Starfield wissen wollt - oder vielleicht interessiert euch ja besonders der technische Zustand auf PC und Konsole? Packt eure Fragen bis spätestens 31. August 16 Uhr unten in die Kommentare!

Unsere Tester Peter und Dennis haben zusammen weit über 100 Stunden mit der Testversion verbracht und können euch tiefe Einblicke in das neue Rollenspiel von Bethesda geben.

Übrigens: Unsere Wertung zu Starfield vergeben wir ebenfalls am 31. August um 18 Uhr. Was wir sonst noch für unsere große Themenwoche planen, lest ihr in unserer Übersicht:

Alle Infos zum Livestream

Wann? Am 31. August um 18 Uhr

Am 31. August um 18 Uhr Wo? Live auf dem Twitch-Kanal von GameStar

Live auf dem Twitch-Kanal von GameStar Wer? Host Géraldine Hohmann löchert GameStar-Tester Peter Bathge und GamePro-Tester Dennis Michel mit euren Fragen

Host Géraldine Hohmann löchert GameStar-Tester Peter Bathge und GamePro-Tester Dennis Michel mit euren Fragen Gibt es eine Aufzeichnung? Ja, das VoD erscheint dann einen Tag später auf YouTube und GameStar.de

Jetzt seid ihr dran! Lasst uns eure Fragen unter diesem Artikel da und wir beantworten sie so gut es geht im Release-Livestream. Natürlich könnt ihr auch während der Übertragung noch weitere Fragen stellen!