Starfield kommt diese Woche - und wir haben Großes geplant

Starfield startet diese Woche in den Early Access - und wir haben viel für euch geplant!

2023 können wir uns wirklich nicht beschweren. Das Sommerloch fiel kleiner aus als unser Geldbeutel nach dem Steam Sale: Erst stand Diablo vor der Tür, dann räumt Baldur's Gate 3 mal so eben die höchste GameStar-Wertung aller Zeiten ab, im Anschluss düsen wir auf die gamescom und nun?

Nun kommt Starfield.

Bethesdas Rollenspiel-Epos startet am 1. September 2023 in den Early Access, ab dem 6. September 2023 dürfen dann alle Leute loszocken - unter anderem auch alle Besitzerinnen und Besitzer von Microsofts Game Pass. Und damit euch drum herum nicht langweilig wird, veranstalten wir eine große Themenwoche zu Starfield!

Das erwartet euch in unserer Themenwoche

Also streng genommen reden wir sogar von Themenwochen, Mehrzahl, denn die Aktion beginnt am 28. August 2023 und läuft bis zum 10. September 2023. Und die Zeit werden wir auch brauchen, um euch mit allem zu versorgen, was ihr zum reibungslosen Start von Starfield braucht.

Dazu gehört natürlich auch die Frage aller Fragen: Lohnt sich das Spiel überhaupt? Macht Starfield eine Bruchlandung wie damals Fallout 76 oder wird es als Weltraum-Skyrim zu einem unvergesslichen Erlebnis, das noch in 10 Jahren für jeden Taschenrechner und jede Mikrowelle erscheint? Unser Tester Peter Bathge düst jetzt bereist durch die Galaxie und beantwortet euch die Frage pünktlich zum Launch.

Hier mal ein paar der wichtigsten Eckpunkte, die wir für euch geplant haben:

Unser großer Test zu Starfield von Weltraum-Pionier Peter Bathge

zu Starfield von Weltraum-Pionier Peter Bathge Livestreams , in denen ihr unseren Tester mit Fragen löchern könnt

, in denen ihr unseren Tester mit Fragen löchern könnt Ein Einsteigerguide : Diese Tipps hätten wir gerne vorher gekannt

: Diese Tipps hätten wir gerne vorher gekannt Live-Berichterstattung zum Launch : Wann geht's los? Rauchen die Steam-Server ab? Wie läuft es bei den Leuten?

: Wann geht's los? Rauchen die Steam-Server ab? Wie läuft es bei den Leuten? Apropos Laufen : Natürlich gibt's auch einen ausführlichen Technik-Check samt Tuning-Guide , damit Starfield auf eurer Maschine ordentlich läuft

: Natürlich gibt's auch einen ausführlichen , damit Starfield auf eurer Maschine ordentlich läuft Gameplay-Video : Die ersten 10 Minuten des Spiels

: Die ersten 10 Minuten des Spiels Die Lore von Starfield: Mit diesen Infos versteht ihr Bethesdas Universum deutlich besser

Doch das ist natürlich nicht alles. Wir haben Quizzes für euch geplant, Galerien mit unseren Charakteren und Raumschiffen, außerdem wird's ein dickes GameStar-Sonderheft zu Starfield geben, einen Wertungsspiegel, dazu diverse Meinungen aus der Redaktion und, und, und.

Schaut ab sofort am besten täglich auf GameStar.de vorbei, damit ihr keine Inhalte zu Starfield verpasst. Und natürlich reagieren wir auch auf euer Feedback, falls ihr euch bestimmte Schwerpunkte, Blickwinkel oder Übersichten wünscht, dann lasst es uns gerne wissen.