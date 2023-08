Seid ehrlich: Wie gut oder wie böse werdet ihr Starfield spielen?

Rollenspiele sind doch etwas Tolles. Sie ermöglichen uns, Dinge zu tun, die wir in echtem Leben niemals machen könnten. Dazu gehört zum Beispiel das Wirken von Magie, das Reisen zu unerforschten Planeten, die Errichtung von blutigen Altären, um 100 Menschen an eine dunkle Gottheit zu opfern … Ach, ihr wisst schon.

Dabei ist es auch möglich, die Grenzen der Moral und des Gesetzes (weit) zu überschreiten. Wir wollen daher von euch wissen, wie ihr euch in Starfield verhalten werdet. Verratet es uns in unserer Umfrage!

Rollenspiel wie damals in Oblivion

Bethesda-RPGs sind für ihre Gameplay-Freiheiten bekannt und beliebt. Auch in Starfield erwarten euch jede Menge Entscheidungen rund um eure Charaktere. Die beginnen schon während er Charakter-Erstellung.

Neben dem klassischen Aussehen und Namen könnt ihr aus 21 verschiedenen Hintergründen auswählen, die eurem Charakter mehr Tiefe verleihen. Sie enthalten persönliche Informationen sowie Infos über den beruflichen Werdegang und können Einfluss auf Gesprächsoptionen haben. Zudem bestimmen die Hintergründe, mit welchen 3 Fähigkeiten ihr ins Spiel starten werdet.

2:06 Starfield: Ein neuer Live-Action-Trailer entführt euch in fremde Welten

Hinzu kommen 16 Trails, von denen ihr 3 für euren Charakter aussuchen könnt. Aber Achtung: sie bringen sowohl Vor- als auch Nachteile. Ihr könnt zum Beispiel ein Haus besitzen, aber das muss erst abbezahlt werden. Oder ihr könnt mit einem höheren HP-Pool starten, aber dafür zeigen Heil-Items bei euch eine niedrigere Wirkung.

Und dann ist da natürlich das eigentliche Spiel, in dem ihr zahllose Entscheidungen treffen müsst, euch Fraktionen, Religionen und Kulten anschließen könnt und selbst bestimmt, in welche Richtung die Story verläuft.

Also schießt los: Werdet ihr in Starfield die menschliche Inkarnation eines Golden Retrievers sein oder ist es einfach geil, ein Arschloch zu sein? Erzählt uns in den Kommentaren, wie ihr euch eure Charaktere so vorstellt, wie euer moralischer Kompass ausgerichtet sein wird (falls überhaupt vorhanden) und ob ihr euch sogar schon eine Hintergrundgeschichte überlegt habt. Wir freuen uns auf eure Antworten!