Wusstet ihr schon? Das nächste Star-Trek-Spiel kommt aus Deutschland

Auf ein richtig gutes neues Lizenzspiel warten Fans von Star Trek schon länger, von Nischenprojekten wie Resurgence und Infinite abgesehen.

Star Trek ist wieder da.

Auch wenn Serien wie Discovery und Picard nicht jeden Fan des Science-Fiction-Universums begeistert haben: Zumindest Strange New Worlds setzt die Reihe würdig fort und startet am 17. Juli 2025 in die dritte Staffel.

Doch wie steht es um neue Videospiel-Umsetzungen? Hier ist das Bild ernüchternd: Die letzten herausragenden Star-Trek-Spiele liegen schon wieder eine kleine Ewigkeit zurück – Titel wie Elite Force oder Armada sind über 20 Jahre alt.

Doch das nächste Star-Trek-Spiel steht bereits in den Startlöchern - und es kommt tatsächlich aus Deutschland! Das Besondere daran: Wir wissen es eigentlich schon seit Jahren.

Drei Serien-Highlights für ein Spiel

Bereits im Oktober 2023 gab der schwedische Publisher Jumpgate AB bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Gamexcite in Hamburg eine Lizenzvereinbarung mit dem Filmstudio Paramount geschlossen hat. Das Ziel: Ein PC- und Konsolenspiel, das auf den klassischen 90er-Jahre-Serien Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine und Voyager basiert.

Das Projekt mit dem Arbeitstitel Galactic Journey ignoriert also das sogenannte »NuTrek«, das ab 2009 die Serie umwälzte - für manch Alteingesessenen zum Schlechteren. Stattdessen setzt man auf die ikonischen Crews der Enterprise-D, Deep Space Nine und der Voyager – Serien, die für viele das Herzstück des Star-Trek-Universums bilden.

Harald Riegler, CEO von Jumpgate AB, betonte damals, dass das Gamexcite-Team aus »eingefleischten Star Trek-Fans« bestehe, die ein »tiefgründiges, storygetriebenes Spiel liefern wollen, das die Spieler in den Captain's Chair setzt!« Die Webseite von Gamexcite verrät, dass es sich um »ein Einzelspieler-Strategiespiel« handelt.

Die Entwicklung wurde von der damaligen Bundesregierung mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Details zum Spielablauf oder erste Bilder sind noch nicht verfügbar.

Wer ist Gamexcite?

Das Hamburger Studio hinter Galactic Journey ist kein Neuling in der Branche (2015 gegründet, zweistellige Mitarbeiterzahl), aber auch kein Schwergewicht. Ihr bekanntestes Projekt ist das Aufbauspiel Asterix & Friends, das als Mobile Game startete, später folgte eine zweite Version als Asterix & Obelix: Heroes für PC und Konsolen.

Während die Mobile-Version in Googles App-Store 3,7 von 5 Sternen erhielt, steht die PC-Umsetzung auf Steam mit »größtenteils positiv« gut da; 78 Prozent der Käufer geben einen Daumen nach oben. Asterix & Obelix: Heroes ist im Oktober 2023, also unmittelbar vor der Ankündigung des neuen Star-Trek-Spiels erschienen. Es ist ein Strategiespiel mit einer Karten-Mechanik in den rundenbasierten Kämpfen.

Asterix & Obelix: Heroes setzt auf Deckbuilding, um rundenbasierte Kämpfe zu inszenieren. Ein Steam-Kommentator schreibt: »Etwas für Zwischendurch.«

Übrigens: Gamexcites Mutterunternehmen Jumpgate hat im Februar 2025 weitreichende Umstrukturierungen bekannt gegeben. Dies beinhaltet einen Stellenabbau von 30 Arbeitsplätzen durch Kündigungen, auslaufende Verträge und »Fluktuation«.

Hauptsächlich betroffen war die deutsche Tochter Nukklear in Hannover, sowie die Abgabe des Studios Tableflip Entertainment. Als Teil einer Kostensenkungsstrategie wurden auch Vorstandsmitglieder entlassen.