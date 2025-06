State of Play angekündigt: Heute Nacht zeigt PlayStation 40 Minuten lang auch »große Spiele«

Wir wären überrascht, wenn sich Ghost of Yotei bei der State of Play im Juni nicht blicken lässt.

Neue PlayStation-Show angekündigt: Nur einen Tag vor dem Live-Stream hat Sony bekannt gegeben, dass am 4. Juni 2025 eine State of Play übertragen wird. Darin soll es Neuigkeiten und Updates geben, ausdrücklich auch zu großen Spielen.

Wir verschaffen euch einen Überblick, wo ihr wann live zusehen könnt und welche Spiele von Insidern erwartet werden.

State of Play am 4. Juni: Wann und wo?

Beginn des Livestreams: 23 Uhr (in unserer Zeitzone)

Dauer des Livestreams: Circa 40 Minuten

Wo zuschauen? Der Livestream wird auf den offiziellen PlayStation-Kanälen übertragen, zum Beispiel bei Youtube und Twitch.

Diese Spiele könnten gezeigt werden

Offiziell bestätigt ist noch nichts, aber es lassen sich schon einige wahrscheinliche Vorhersagen treffen. Etablierte Insider halten diese Titel für wahrscheinlich:

Neues God of War : Wohl keine Fortsetzung von Ragnarök, sondern angeblich ein kleiner 2,5D-Titel, in dem es um Kratos vor seinem Aufstieg zum Gott geht. Soll laut MBG nicht von Santa Monica selbst entwickelt werden.

: Wohl keine Fortsetzung von Ragnarök, sondern angeblich ein kleiner 2,5D-Titel, in dem es um Kratos vor seinem Aufstieg zum Gott geht. Soll laut MBG nicht von Santa Monica selbst entwickelt werden. Ghost of Yotei : Der Nachfolger von Ghost of Tsushima wird wahrscheinlich gezeigt, immerhin soll er am 2. Oktober 2025 erscheinen.

: Der Nachfolger von Ghost of Tsushima wird wahrscheinlich gezeigt, immerhin soll er am 2. Oktober 2025 erscheinen. Death Stranding 2 : Auch dieser Release steht kurz bevor, schon am 26. Juni ist es soweit. Ein finaler Trailer ist wahrscheinlich.

: Auch dieser Release steht kurz bevor, schon am 26. Juni ist es soweit. Ein finaler Trailer ist wahrscheinlich. Final Fantasy Tactics Remastered : Gerüchte gibt’s schon länger, nun hat ein schnell wieder gelöschter Post von Director Yasumi Matsuno neue Hoffnungen geschürt.

: Gerüchte gibt’s schon länger, nun hat ein schnell wieder gelöschter Post von Director Yasumi Matsuno neue Hoffnungen geschürt. Resident Evil 9: Könnte heute enthüllt werden.

Könnte heute enthüllt werden. Silent Hill 2: Es gibt Gerüchte um eine Neuauflage für den DLC Born From A Wish.

Es gibt Gerüchte um eine Neuauflage für den DLC Born From A Wish. Jurassic Park: Survival

Street Fighter 6

Lies of P: Overture

Rematch

Final Fantasy 7 Remake Part 3

Sonic Racing: CrossWorlds

10:02 Jetzt gibt's 10 Minuten aus Death Stranding 2 und darin steckt überraschend viel Metal Gear

Autoplay

Höchstwahrscheinlich werden nicht all diese Spiele auch wirklich gezeigt, es handelt sich wie gesagt um Gerüchte. Ihr müsst aber nicht direkt verzagen, wenn ein Spiel heute Nacht nicht zu sehen ist - das Summer Game Fest 2025 steht ja schon am Wochenende an, dort dürften noch so einige spannende Titel auftauchen. Mehr dazu hier:

Theoretisch wären auch Lebenszeichen aus den großen Sony-Studios denkbar, etwa Santa Monica (God of War Reboot) oder Guerilla Games (Horizon). Doch dazu gibt es bisher keine Hinweise, macht euch also lieber keine zu großen Hoffnungen. Vermutlich gibt es erst frühestens ab 2026 Neuigkeiten dazu. Oder noch später, nun da GTA 6 im kommenden Jahr erscheint.