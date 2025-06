Resident Evil 9 soll laut Insidern beim Summer Game Fest enthüllt werden

Vier Jahre nach dem achten Teil könnte in wenigen Tagen erstmals der Nachfolger gezeigt werden.

Zwei etablierte Resident-Evil-Insider sind sich sicher, dass der neunte Teil der Horror-Reihe auf dem Summer Game Fest enthüllt wird. Das startet am Freitag, dem 6. Juni 2025, und wird erfahrungsgemäß einige spannende Neuankündigungen im Gepäck haben.

Zu 95 Prozent sicher

Die aktuellen Informationen stammen von dem US-amerikanischen Insider DuskGolem sowie dem deutsche Spiele-Journalisten Andreas Sperling. DuskGolem hat sich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche korrekte Vorhersagen in der Resident-Evil-Community einen Namen gemacht. Auf X wurde er nun gefragt, ob er glaubt, dass Resident Evil 9 auf dem Summer Game Fest 2025 enthüllt wird. Dazu schreibt er:

Noch einmal, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, da es mir niemand direkt gesagt hat. Jedoch bin ich an dem aktuellen Punkt zu 95 Prozent sicher, dass Resident Evil 9 auf dem Summer Game Fest enthüllt wird. Es ist das erste Mal, dass im Hintergrund so viel getuschelt wird und Gerüchte kursieren.

Andreas Sperling verrät in einem Video auf seinem YouTube-Kanal Screenfire Germany, dass auch er davon ausgeht, den ersten Trailer für Resident Evil 9 gezeigt zu bekommen. Er begründet zwar nicht, wie er darauf kommt, jedoch lag er in der Vergangenheit mit seinen Aussagen meistens richtig und ließ in vergangenen Videos mehrmals durchscheinen, dass er gut vernetzt sei und häufig Hintergrundinformationen besitzt.

Wann wird es erscheinen?

Sperling ist sich sicher, dass ein Release-Zeitraum bekannt gegeben wird. Er vermutet das erste Quartal 2026, insbesondere Ende März. Das hält er am sinnvollsten, da das Franchise in diesem Monat sein 30-jähriges Jubiläum feiert.

Er weist jedoch darauf hin, dass Capcom im betreffenden Monat laut eines Finanzberichts keine großen Umsatzsprünge erwartet. Letzteres deutet entweder auf eine Veröffentlichung gegen Ende des Monats hin oder noch wahrscheinlicher auf einen späteren Release. Schließlich fließt auch der Umsatz aller Vorbestellungen in den Release-Monat, was einen enormen Umsatzsprung erzeugen dürfte.

Auch DuskGolem ist sich sicher, dass Resident Evil 9 2026 erscheinen wird. Dabei hält er sowohl das Geschäftsjahr 2025 für realistisch, das im März 2026 endet, als auch die Folgemonate.

Während es somit zwar recht wahrscheinlich, aber noch unbestätigt ist, dass Resident Evil 9 auf dem Summer Game Fest gezeigt wird, ist es bei anderen Titeln inzwischen offiziell bekannt. So etwa bei dem neuen James-Bond-Spiel der Hitman-Macher. Welche Titel, Publisher und Shows euch während des Events noch erwarten, erfahrt ihr im zugehörigen Artikel in der Box oben.