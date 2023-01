Steam ist gerade beliebt wie nie und bricht gleich zwei Spielerrekorde

Valves Steam legt 2023 einen fulminanten Start hin: Nur eine Woche nach Neujahr bricht Steam nicht einen, sondern gleich zwei wichtige Rekorde und zeigt, wie stark der PC als Spieleplattform wirklich ist.

Doppelrekord für Steam

Am vergangenen Wochenende hat Steam seinen bisherigen Spielerrekord eingestellt und erstmals die magische Grenze von 10 Millionen Spielerinnen und Spielern, die sich gerade aktiv in einem Spiel befinden, durchbrochen. Am Sonntag verzeichnete Steam laut SteamDB 10.082.055 aktive User.

Dies war aber nicht der einzige Rekord, der geknackt werden konnte: Auch die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, die einfach nur gerade bei Steam online sind, konnte mit 32.186.301 Usern einen neuen historischen Höchstwert erreichen.

Among-Us-Konkurrent sorgt für Steam-Rekorde

Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen: Woran hat's gelegen? Einerseits werden die Steam-Dauerbrenner à la CS:GO, Dota 2 und Lost Ark natürlich auch 2023 noch rauf- und runtergespielt.

1:12 Goose Goose Duck: Das Steam-Phönomen im Gameplay Trailer

Aber: Mit Goose Goose Duck hat in den vergangenen Tagen ein neues Steam-Phänomen enorm an Spielerzahlen zugelegt - eine Art chinesischer Klon von Among Us, bei dem statt kleinen Astronauten Enten und Gänse um den Sieg ringen.

Genau wie im großen Vorbild geht es um Teamwork, das Legen falscher Fährten und social de-duck-tion . Über 640.000 Spieler waren allein dort zu dem Zeitpunkt online, als die 10-Millionen-Marke gebrochen wurden - mehr als bei großen Namen wie Apex Legends, PUBG: Battlegrounds oder GTA 5.

Apropos Steam: Auch diese Woche erwarten euch auf Valves Spieleplattform viele neue Titel, einige sogar mit dem Potenzial, der erste (Aufbau-)Hit des Jahres zu werden. Vielleicht steht also schon der nächste kleine Rekord in den Startlöchern.