Die aktuellen Steam-Charts der Woche liefern einen spannenden Zweikampf um die Spitze: Noch wollen offenbar mehr Spieler in Iceborne auf Monsterjagd gehen, als in Dragon Ball Z: Kakarot die Geschichte von Son Goku zu erleben. Das Anime-RPG steigt allerdings gleich nach Release stark auf dem 2. und 5. Platz ein (die Doppelplatzierung ergibt sich durch unterschiedliche Editionen). Warum wir das Spiel jedem Serien-Fan empfehlen können, lest ihr in unserem Test zu Dragon Ball Z: Kakarot.

Direkt dahinter sichert sich das japanische Strategiespiel Romance of the Three Kingdoms diese Woche direkt eine Doppelplatzierung mit den Rängen 3 und 4. Und das, obwohl es bisher weder ein englisches noch ein deutsches UI für das Spiel gibt.

Die Open-World-Dauerbrenner GTA 5 und Red Dead Redemption 2 fallen auf Rang 7 und 8 und auch das gute, alte Playerunknown's Battlegrounds sichert sich wieder einen Platz unter den Top 10.

Ein Neueinsteiger landet auf Platz 10: GTFO ist ein Horror-Ego-Shooter von einigen Ex-PayDay-Machern, in dem bis zu 4 Spieler im Koop einen unterirdischen Komplex erkunden. Im Angespielt-Video zu GTFO könnt ihr euch anschauen, wie wir uns im Early-Access-Spiel angestellt haben.

Die Steam-Verkaufscharts (13. - 19. Januar)

