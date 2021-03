Der Hype um Valheim will einfach kein Ende nehmen. Das Wikinger-Survival-Spiel hat innerhalb eines Monats fünf Millionen Verkäufe erzielt und wird zeitweise von über 500.000 Spielern gleichzeitig gespielt. Allerdings bekommt Valheim nach vier Wochen an der Spitze der Steam Charts nun ernsthafte Konkurrenz von einem neuen Rollenspiel-Geheimtipp.

Loop Hero macht Valheim Konkurrenz

Mit Loop Hero erschien ein 4. März 2021 ein Titel, der viele verschiedene Genres in einem Roguelike-Rollenspiel vereint und damit aktuell einen riesigen Erfolg feiert. Die Spieler müssen hier eine Siedlung aufbauen, Kartendecks erstellen, Ressourcen managen, Dungeons errichten, Kämpfe ausfechten, und, und, und.

Was dahinter steckt und wie das Ganze genau funktioniert, lest ihr am besten in folgendem Artikel nach:

Diese bislang einzigartige Mischung trifft jedenfalls den Nerv vieler Steam-Nutzer und das Gefühl von »Nur noch eine Runde!« ist aktuell wieder in vielen Spielerköpfen präsent. Über 50.000 Fans waren am Release-Wochenende in der pixeligen Fantasy-Welt unterwegs, von den aktuell knapp 5.000 Steam Reviews fallen 95 Prozent positiv aus.

Weitere Überraschungen in den Steam Charts

Neben den üblichen Verdächtigen der vergangenen Wochen, wie dem chinesischen Rollenspiel Tale of Immortal, das bald endlich eine Übersetzung bekommen soll, findet sich mit Deep Rock Galactic eine echte Überraschung auf dem vierten Platz der Bestsellern.

Auf den Koop-Shooter gibt es aktuell nicht nur 35 Prozent Rabatt, sondern es läuft auch ein großes Event zum dritten Geburtstag, bei dem ihr noch bis zum 14. März 2021 in besonderen Aufträgen neue Waffen, Rüstungen und sogar Freibier verdienen könnt.

Auch der Loot-Shooter Outriders kann seine Position festigen und kann sogar auf den fünften Platz klettern, obwohl das Spiel erst am 1. April 2021 veröffentlicht wird. Der Grund für die vielen Vorverkäufe dürfte die umfangreiche Demo sein, wie wir bereits vergangene Woche erklärten:

Außerdem kehrt mit Hades eines der besten Spiele des vergangenen Jahres dank eines 20-Prozent-Rabatts in die Verkaufscharts zurück.

Steam Verkaufscharts (1. bis 7. März 2021)

