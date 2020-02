Steam-Charts: Wolcen dominiert trotz holprigem Start

Man müsste den Kopf schon sehr tief in den Sand gesteckt haben, um die Aufregung um Wolcen: Lords of Mayhem zu verpassen. Bereits vor dem Start sorgte die Testversion für Verwirrung. Außerdem hatte das Action-RPG mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, die Online-Server funktionierten tagelang nicht richtig. Inzwischen scheinen die Schwierigkeiten aber größtenteils behoben zu sein.

Das Interesse der Spieler ist jedenfalls riesig und beschert Wolcen den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts der Woche. Gleich dahinter folgen Monster Hunter World: Iceborne sowie dessen Grundspiel.

Auf dem vierten Platz gibt es einen Neueinsteiger: Das bereits für die Nintendo Switch erhältliche Mech-Actionspiel Daemon X Machina erschien am 13. Februar bei Steam. In einem postapokalyptischen Setting steuert der Spieler individuell anpassbare Mechs und kämpft gegen riesige Roboter. Das Spiel mit Anime-Flair kommt in den Steam-Nutzerreviews bisher äußerst positiv weg.

Epic-Exklusivdeal geendet: Metro in den Top 10

Bis zum 15. Februar war Metro Exodus, zum Ärger vieler Fans, exklusiv im Epic-Store erhältlich. Nur zwei Tage nach dem Steam-Release sichert sich der Shooter - dank unterschiedlicher Verkaufsversionen - direkt zwei Platzierungen in der Bestseller-Liste. Neben dem Ende des Epic-Deals dürften auch die beiden kürzlich erschienenen DLCs einen Beitrag zum Erfolg leisten: Im Test zu Sam's Story und The Two Colonels klären wir, wie gut die Erweiterungen gelungen sind.

Die Steam-Verkaufscharts (10. - 16. Februar)

Diese Liste setzt sich aus den Top 10 Beststellern auf Steam der vergangenen Woche zusammen, sortiert nach dem generierten Umsatz. Sie wird jeden Sonntag via XML-Feed aktualisiert und ausgegeben.