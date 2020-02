Wolcen: Online-Server bleiben vorerst weiterhin down

Der Server-Status von Wolcen: Lords of Mayhem bleibt vorerst weiterhin offline. Seit dem Release klagen zahlreiche Spieler über Server-Probleme und daran dürfte sich nicht allzu schnell etwas ändern.

Eigentlich sollten die Server am heutigen Sonntag, den 16. Februar um 13 Uhr deutscher Zeit wieder online gehen. Nun haben die Entwickler allerdings per Twitter bekannt gegeben, dass sie noch ein wenig länger brauchen. Einen neuen Termin, wann es endlich auch Online losgeht, haben sie noch nicht genannt.

We're finishing to fix the database issues caused by the amount of simultaneous connections,and we're making sure that all character data have been retrieved. We will most likely need a bit more time before we can bring back the servers online and we will give you an ETA asap.