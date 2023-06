Steam: Wegen des Flash-Kinofilms sind eine brillante und eine kontroverse Open World stark reduziert

Ich bin ein gutes Steam-Angebot.

Wer hätte das gedacht? Der neue Flash-Kinofilm soll ja tatsächlich richtig gut sein - und beschert dem gebeutelten DC-Universum endlich wieder einen richtigen Erfolg. Grund genug, auch auf Steam die Highlights der DC-Superhelden zu zelebrieren, denkt sich wahrscheinlich Warner nicht ganz ohne finanzielle Hintergedanken. Denn im sogenannten DC Flash Sale (ha, welch Wortspiel) sind diverse große Batman- und Superhelden-Spiele teils sehr stark reduziert. Darunter einige richtige Highlights - und Gotham Knights.

Wobei jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt sein dürfe, sich das kontroverse Gotham Knights mal anzuschauen, das ja trotz aller Probleme durchaus eine spannende Ausgangslage bietet: ein Gotham City ohne Batman, in dem seine Erben Nightwing, Batgirl, Red Hood und Robin für Recht und Ordnung sorgen. Gotham Knights hat mittlerweile einige Patches und inhaltliche Erweiterung erhalten, die ein wenig Sand aus dem Getriebe pusten - und mit einem dicken Rabatt von 70 Prozent könnte man als beinharter Fan zumindest drüber nachdenken, dem Open-World-Spiel eine Chance zu geben. Unser Testvideo dürfte euch bei der Entscheidung helfen:

11:36 Gotham Knights - Test-Video zum Open-World-Actionspiel - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Weitere spannende Angebote im DC Sale

Falls ihr nach all den Jahren und all den Lobpreisungen Batmans Arkham-Spielen noch immer keine Chance gegeben habt, dann seid ihr a) entweder Michael Graf oder b) zumindest angehalten, nochmal darüber nachzudenken, denn so eine gute Superhelden-Open-World gibt es nur sehr, sehr selten:

Batman: Arkham City hat damals Wellen geschlagen, wie spaßig und abwechslungsreich sich eine Open World spielen kann, in der ihr als Batman über die Dächer gleitet. Kostet um 75 Prozent reduziert bloß 5 Euro.

Batman: Arkham Origins ist ein gnadenlos unterschätztes Prequel der Arkham-Spiele und behandelt einen Batman in seinen frühen Jahren. Ebenfalls für 5 Euro.

Batman: Arkham Knight ist der jüngste Teil der Arkham-Serie und sieht selbst 2023 noch zum Anbeißen gut aus. Kostet sogar nur 4 Euro.

Falls ihr euch für diese Spiele interessiert, tut euch einen Gefallen und greift gleich zur Arkham Collection für insgesamt 9 Euro. Da steckt die gesamte Serie drin, auch der famose erste Teil Arkham Asylum, der statt Open World eine unglaublich dichte Metroidvania-Erfahrung im berüchtigten Arkham Asylum bietet.

Und falls ihr Bock auf eine richtig gute DC-Story habt, dann gebt euch Injustice 1 und 2. Beide erzählen eine der tragischsten Superman-Geschichten überhaupt, lasst euch von dem Fighting-Game-Drumherum nicht abschrecken, falls ihr mit dem Genre wenig anfangen könnt. Beide Spiele gibt's jeweils für einen Fünfer. Oh, und falls ihr DC doof findet: Marvel's Spider-Man samt Miles Morales ist ebenfalls reduziert auf 40 beziehungsweise 33 Euro.