Ach du Shrek: Spieler modifizierte sein Steam Deck einst so, dass es versehentlich 90 Minuten zum Hochfahren braucht

Oben zu sehen: Der Besitzer des Steam Decks, nachdem er seinen Fehler bemerkt hat.

Alte Schinken holen wir nicht ohne guten Grund aus unserer Mottenkiste hervor. Das nun folgende Missgeschick ereignete sich zwar bereits vor gut drei Jahren, doch noch immer könnt ihr etwas Wichtiges daraus lernen, nämlich: Finger weg von Systemeinstellungen, wenn ihr nicht wisst, was ihr da eigentlich treibt!

Jetzt denkt ihr euch vermutlich: Das ist doch kein Tipp, das weiß doch jedes Kind! Aber dann habt ihr die Rechnung ohne den Reddit-User thstephens8789 gemacht. Ob der damals noch ein Kind war, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber Fakt ist: Er besaß ein Steam Deck und beging einen folgenschweren Fehler!

Der Shrek saß tief

Was ist damals passiert? Mit der international unmissverständlichen Anweisung Hilfe!! wendete sich thstephens8789 an seine Reddit-Mitmenschen. Denn beim Herumspielen an seinem Steck Deck ist er einen Schritt zu weit gegangen, wie er selbst erklärt:

Ich habe einen Guide befolgt, wie man die Höchstdauer des Boot-Videos verlängert. Ich dachte, dass würde nicht funktionieren, und habe den Film Shrek genommen. Jetzt stecke ich fest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Beim neuen Intro-Video handelte es sich um den beliebten Animationsfilm Shrek in voller Lauflänge. thstephens8789 musste also geschlagene 90 Minuten warten, ehe er sein Steam Deck endlich wieder nutzen und dieses Malheur ungeschehen machen konnte.

Shreklicher Spott war ihm gewiss

Natürlich wurde dem Shrek-Fan schnell geholfen. Zuvor musste er aber auch noch jede Menge Witze über sich ergehen lassen, denn solch ein Debakel sieht man selbst im Internet nicht alle Tage.

Sogar die Moderatoren des SteamDeck-Subreddits meldeten sich zu Wort:

Das ist der beste Post, den wir je gesehen haben. In Liebe, die Mods

Weitere kuratierte Auszüge aus dem Kommentarbereich:

Du hast dir ein eigenes Steam Shrek gebaut.

Das Steam Deck ist Linux-basiert. Wenn du dummes Zeug versuchst, hält es dich nicht auf.

Ich sehe nicht, wo das Problem liegt.

0:27 Shrek 5 kommt wirklich! Der erste Teaser enthüllt Shreks Tochter, gespielt von einem Mega-Star

Autoplay

Wie ändere ich das Boot-Intro auf dem Steam Deck? Ich frage für einen Freund

Jetzt kommen wir zu dem Part, weshalb wir diese alte Story noch einmal an die Oberfläche kehren. Denn es soll ja Leute da draußen geben, die vielleicht auch just in diesem Moment an ihrem Deck herumexperimentieren und plötzlich den gleichen Fehler wie thstephens8789 begehen.

Wir wissen, dass ihr neugierig seid. Also lasst uns mal Klartext sprechen, so von Redaktion zu Community:

Das hier ist der Guide, den thstephens8789 damals befolgte.

Wir empfehlen euch nicht, ihn nachzuahmen , sofern ihr nicht genau wisst, was ihr tut.

, sofern ihr nicht genau wisst, was ihr tut. Stellt auf keinen Fall die Extended Edition von Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs ein.

die Extended Edition von Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs ein. Wenn ihr die letzten zwei Sätze eiskalt ignoriert habt (seufz ❤️), findet ihr hier die Anleitung, wie ihr alles wieder rückgängig macht.

Gut möglich, dass wir 2026 noch einmal von thstephens8789 hören. Denn für kommendes Jahr ist der Kinostart des von Fans seit Jahren herbeigesehnten fünften Teils von Shrek geplant. Am 23. Dezember 2026 läutet der grüne Oger samt Frau, Tochter und Esel das Weihnachtsfest einen Tag früher ein.

Einen ersten Teaser seht ihr oben, weitere Infos zum Film sind noch Mangelware. Aber ihr hört uns wahrscheinlich eh nicht mehr zu, sondern frickelt bereits an eurem Steam Deck, gell?!