Deutsche Fantasy auf Steam: Der Autor von Eternity Online hat sein Buch als Spieledemo verwirklicht

Der ehemalige PietSmiet-Chefredakteur Mikkel Robrahn hat nicht nur ordentlich in die Tasten gehauen und den zweiten Band seiner Fantasy-Reihe Eternity Online herausgebracht, sondern zusammen mit SkyCat Games eine spielbare Demo auf Steam veröffentlicht. Wie das genau zustande kam, erklärt er oben im Video.

In der Steam-Version von Eternity Online könnt ihr den Prolog des Fantasy-Romans, also etwa die ersten 30 Seiten des ersten Bandes, kostenlos nachspielen und einige Aufgaben in Tumbeln erleben, sowie einige Easter Eggs (zu den Büchern, aber auch zu Videospielen allgemein) finden.

Wir haben außerdem mit Mikkel schon damals zur Veröffentlichung des ersten Bandes von Eternity Online ausführlich darüber gesprochen, welche Hürden und Möglichkeiten die deutsche Fantasybranche bietet und welche Überschneidungen es zwischen Büchern und Spielen gibt. Den Podcast findet ihr bei GameStar Plus.

Obendrein könnt ihr bei uns eine kleine Leseprobe des ersten Bandes von Eternity Online finden.