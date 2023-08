Ist Steam gerade down? Aktueller Serverstatus und was ihr tun könnt

Wir sagen euch, was ihr tun könnt, wenn Steam down ist.

Am Morgen des 22. August 2023 gibt's massive Probleme bei Steam: Die Steam-Server sind für viele Spieler down und somit nicht zu erreichen. Websites wie DownDetector verzeichnen aktuell einen starken Anstieg der gemeldeten Störungen.

Auch in den sozialen Medien wie X (ehemals bekannt als Twitter) und Reddit melden sich hunderte betroffene Spieler. Die genaue Ursache des Ausfalls ist derzeit noch unbekannt - aber wir verraten euch, was ihr machen könnt, wenn Steam down ist.

Steam ist down: Das könnt ihr tun

Wenn Steam down ist, liegt das Problem in der Regel nicht bei euch. Ihr solltet zunächst also eine Serverstatus-Webseite wie DownDetector überprüfen, ob auch andere das Problem haben und Steam somit wirklich down ist.

Ja, Steam ist für alle down

Solltet ihr sehen, dass auch andere Spieler Probleme haben, könnt ihr nicht viel tun, damit es wieder läuft, sondern müsst einfach abwarten. Solche Ausfälle sind in der Regel nur temporär und werden so schnell wie möglich behoben.

Falls ihr eure Spiele bereits installiert habt, könnt ihr Steam im Offline-Modus starten. So könnt ihr auch auf eure Spielesammlung zugreifen, wenn Steam down ist oder eure Internetverbindung gerade spinnt.

Nein, Steam ist nur bei mir down

Falls ihr euch nicht bei Steam einloggen könnt, aber sonst niemand das Problem hat, liegt es womöglich doch an euch. Wir zeigen euch drei Dinge, die helfen können: