200.000 Dollar über Steam: 18-jähriger Glückspilz findet in drei Tagen, wofür andere jahrelang grinden

Nur dank des Fundes dieses Messers könnte ein junger Anfänger bald sehr viel reicher sein.

Na, wenn da gerade nicht jemand Fortuna hold ist. Vor kurzem hatte ein CS:GO-Spieler wohl das größte Glück seines Lebens und wird wohl bald mit etwa 200.000 Dollar beschenkt.

Das absurde dabei: Der Spieler hatte vor drei Tagen überhaupt erst mit dem Spielen angefangen. Insgesamt hatte er zum Zeitpunkt des Fundes gerade einmal 31 Stunden Spielzeit auf der Uhr.

Wie ist das passiert?

Tatsächlich kommt das eigentliche Glück des Spielers gar nicht daher, dass er besonders viel in besonders kurzer Zeit gezockt hätte. Aber er hat sich wohl direkt mit einer Menge Lootboxen eingedeckt, auf der Suche nach einem Waffenskin für sein Messer.

Ungefähr 200 Lootboxen hat der Spieler an zwei Tagen geöffnet und in einer steckte schließlich eines der seltensten Messer im gesamten Spiel. Das Blue Gem Karambit Case Hardened Knife zählt zu den seltensten Skins überhaupt und soll bislang nur ganze 12 Mal gefunden worden sein.

Sammler sind bereit, für dieses seltene Stück etwa 150.000 bis 200.000 Dollar auf den Tisch zu legen. Der Finder möchte das Geld nutzen, um es zu sparen und seinen Eltern zu helfen.

Kauft keine Lootboxen

In einem Interview mit Game Update spricht der 18-jährige Glückspilz darüber, dass er für seinen Job beim Militär an diesem Tag erst bezahlt wurde und das Geld direkt für Waffen-Cases nutzte. Wie viel das genau war, ist nicht bekannt.

Wir raten trotzdem mit Nachdruck davon ab, auf diese Art und Weise Geld in Lootboxen zu versenken. Ein Fund wie in diesem Fall ist unendlich selten und kommt einem Lottogewinn gleich.

Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass ihr überhaupt nichts wertvolles findet oder hinterher von in der CS:GO-Szene durchaus verbreiteten Trickbetrügern aufs Kreuz gelegt werdet.

Was ist eure Meinung dazu? Gönnt ihr dem Spieler seinen Fund oder verurteilt ihr, dass so etwas in CS:Go überhaupt möglich ist? Diskutiert über das Thema in den Kommentaren!