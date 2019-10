Heute beginnt wohl der Steam Halloween Sale, alle Infos zum Start

Die Jahreszeiten sind nicht genug: Neben Spring, Summer, Fall und Winter Sale feiert Valve auch dieses Jahr die unheimlichste Zeit des Jahres: Halloween! Der Steam Halloween Sale beginnt heute, am 28. Oktober.



Damit ihr euch vorbereitet hineinstürzen könnt, fassen wir hier alle bereits bekannten Infos zusammen. Wenn der Sale begonnen hat, aktualisieren wir diesen Artikel und erweitern ihn um die besten Angebote und Geheimtipps.

Alle Infos zum Steam Halloween Sale

Wann geht es los? Der Steam Halloween Sale beginnt Leaks zufolge am 28. Oktober und endet am 1. November. In dieser Zeit erhaltet ihr eine Auswahl an Spielen rabattiert. Um wie viel Uhr der Sale startet, haben die Leaks nicht verraten. Behält Valve seine Tradition bei, beginnt der Sale um 19 Uhr unserer Zeit.

Gibt es ein Minispiel? Gut möglich, Minispiele gibt es häufig bei Steam Sales. Beim Steam Summer Sale etwa konntet ihr an einem Minispiel-Rennen teilnehmen und dabei Spiele abstauben. Das war allerdings derart komplex, dass sich Valve am Ende sogar dafür mit geschenkten Spielen entschuldigte.

Mehr dazu lest ihr hier.

Welche Spiele sind im Angebot? Das steht noch nicht fest. Vergangenes Jahr reduzierte Valve vor allem Spiele mit einem relativ breit angesetzten Horror-Einschlag. Das könnte auch dieses Jahr der Fall sein.

