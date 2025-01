Auf Steam mischt Hello Kitty plötzlich die Bestseller auf, überholt Cyberpunk 2077 und Kingdom Come 2

Hello Kitty hat es faustdick hinter den knuffigen Spitzohren.

Hello Kitty sollte einfach nicht unterschätzt werden. Die süße Katze ist einfach überall: Im Fernsehen, Kleidung, Spielzeug, Kochutensilien, Instrumente und noch vieles mehr.

Im Videospielkosmos ist sie zwar auch seit Jahrzehnten vertreten, aber diesmal hat sie sich selbst übertroffen: Hello Kitty Island Adventure ist gerade auf Platz 4 der lukrativsten aktuellen Spiele bei Steam.

Die Platzierung stammt vom SteamDB. Die Datenwebseite listet dort die Spiele auf, bei denen gerade am meisten Geld ausgegeben wird - genaue Geldbeträge werden hier zwar nicht angegeben, einen Blick ist es aber dennoch wert. Immerhin ist so schnell ersichtlich, welche Titel gerade besonders lukrativ für deren Entwickler und Publisher sind.

Hello Kitty kann sogar den Hero-Shooter Marvel Rivals mit all den Skins in die Schranken weisen.