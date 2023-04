Neu bei Steam: Ein kostenloser Militär-Shooter weckt gerade Erinnerungen an Ghost Recon

Der Shooter Caliber kommt auf Steam ziemlich gut an.

Free2Play-Shooter gibt's auf Steam wie Sand am Meer, die meisten von ihnen sind nicht sonderlich gut und eure Zeit nicht wert. Der neue Taktik-Shooter Caliber könnte da eine seltene Ausnahme bilden: Von über 3.000 User-Bewertungen fallen aktuell 79 Prozent positiv aus. Wir stellen euch den Militär-Shooter vor.

Das erwartet euch in Caliber

Bei Caliber (hier geht's zum Spiel auf Steam) handelt es sich um einen reinen Online-Shooter, bei dem ihr eurer Spielfigur aus der Third-Person-Perspektive über die Schulter blickt. Mit bis zu drei Freunden oder zufälligen Mitspielern stürzt ihr euch in die vielen verschiedenen Spielmodi.

Ihr könnt PvE-Missionen gegen KI-Gegner absolvieren, in diversen 4v4-PvP-Modi antreten oder mit dem Frontline-Modus eine Mischung aus beidem spielen, was an den PvPvE-Modus aus Titanfall erinnert.

Im Trailer könnt ihr euch ein Bild vom Gameplay machen:

0:30 Im Trailer zum Taktik-Shooter Caliber greifen Navy SEALs & KSK-Soldaten zu den Waffen

Pro Team gibt es vier Rollen, die ausgefüllt werden wollen:

Assault : Ein flinker Kämpfer, der auf das Flankieren von Feinden spezialisiert ist.

: Ein flinker Kämpfer, der auf das Flankieren von Feinden spezialisiert ist. Support : Der Tank ist dick gepanzert und zieht die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich.

: Der Tank ist dick gepanzert und zieht die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich. Medic : Er heilt Teamkameraden und kann sie wiederbeleben.

: Er heilt Teamkameraden und kann sie wiederbeleben. Marksman: Der Sniper gibt eurem Team auf große Distanz Deckung.

Pro Rolle gibt es aktuell 15 Operator, die alle einzigartige Waffen und Fertigkeiten mitbringen. Diese Operator müssen zunächst mit Ingame-Währung oder Echtgeld freigeschaltet werden, ihr könnt euch für das Abschließen des Tutorials und der Anfängermissionen aber fünf Favoriten kostenlos herauspicken.

Mit jeder Mission verdient ihr Erfahrungspunkte, die ihr in passive Talente eurer Charaktere investieren könnt - hier warten etwa mehr Leben, mehr Munition und verbesserte Fertigkeiten. Diese beiden Aspekte führen dazu, dass Caliber durchaus grindy ist, wenn man kein Geld ausgeben möchte, was auch viele Spieler in den Steam Reviews bemängeln.

Dennoch überwiegt hier das Lob: Viele Spieler loben das gelungene und durchaus taktische Gameplay, das in seinen besten Momenten an die älteren Ghost-Recon-Teile erinnert. Auch das realistische Militär-Setting und die vielen Möglichkeiten, seinen Charakter aufzuwerten und auszurüsten, kommt bei vielen Spielern gut an.

Werdet ihr mal einen Blick ins Spiel werfen? Oder läuft es euch bei Begriffen wie Free2Play und Grind direkt eiskalt den Rücken herunter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!