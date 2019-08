Im Juni 2019 startete Caliber in die geschlossene Beta - hierzulande bekam man davon allerdings wenig mit, denn der Free2Play-Taktik-Shooter von Wargaming war bisher nur in Russland und in russischer Sprache spielbar.

Jetzt kündigte Caliber seinen ersten Europa-Auftritt auf der gamescom 2019 an: Dort wird der Shooter erstmals außerhalb von Russland spielbar sein. Laut Hersteller kommt es in Caliber mehr auf Kommunikation und Taktik an als auf eine schnelle Reaktionszeit. Außerdem setzt man auf akkurat nachgebildete Waffen und Einheiten verschiedener Spezialeinheiten wie KSK, GROM oder die Navy SEALs.

Mix aus Rainbow Six, CoD & Battlefield

Wie erste Gameplay-Videos auf Youtube zeigen, ist außerdem die TTK (Time to Kill) eher niedrig angesetzt, Headshots sind wie in Rainbow Six: Siege sofort tödlich. Statt Ego-Perspektive kommt aber eine Third-Person-Kamera zum Einsatz.

Caliber setzt wie Battlefield auf ein Klassensystem, zur Wahl stehen Medic, Assault, Sniper und Support. Die Spielerzahl ist aber eher überschaubar und erinnert mehr an Call of Duty, Fahrzeuge gibt es nicht. Was Spielmodi betrifft, soll Caliber sowohl Koop-Missionen gegen die KI als auch einen regulären PVP-Multiplayer bieten.

Entwickelt wird der Militär-Shooter von 1C Game Studios (Men of War, IL-2 Sturmovik) und Wargaming (World of Tanks). Zum Free2Play-Modell versichert Poduct Director Alexander Zezyulin: »Es ist Free to Win und zugleich fair«. Ein Release-Termin steht bisher noch nicht fest.

