Warzone 2 & MW2: So unterschiedlich reagieren CoD-Experten auf das große Season 3 Update

Erste Meinungen zu Season 3 gehen weit auseinander.

Season 3 von Warzone 2 und Modern Warfare 2 überraschte bei ihrer Ankündigung mit einer Fülle von Inhalten, die vorherige Updates vermissen ließen. Nun wurde sie veröffentlicht - und die Reaktionen fallen negativer aus, als man vielleicht erwartet hätte. Was von CoD-Experten kritisiert wird, wo aber auch Lob ausgesprochen wird, fassen wir zusammen.

Das sagen Experten zu Season 3

Multiplayer, Battle Royale, DMZ: Season 3 bringt neue Inhalte und Änderungen für alle Modi. Falls ihr Genaueres wissen wollt, dann werft einen Blick in unsere Übersicht. Die gesamten Patch Notes zum Update haben wir in einem eigenen Artikel untergebracht:

Was wird gelobt?

Neue Maps: Nachdem der Multiplayer in den ersten beiden Seasons etwas vernachlässigt wurde, bringt Season 3 nun mehrere neue Maps für klassische 6v6-Modi und den neu eingeführten Gunfight. Der YouTuber PrestigeIsKey hat sie in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung bereits ausführlich gespielt und äußert sich in seinem Video ziemlich positiv:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zwar bemerkt der YouTuber, es gebe es noch vereinzelte Fehler, und die Nacht-Map passe nicht so recht in eine Playlist voller Karten mit Tageslicht, doch insgesamt ist er recht zufrieden.

Al Mazrah Resurgence: Auch zu Warzone 2 gibt es positive Rückmeldungen. Der CoD-Experte und Insider TheGhostOfHope freut sich etwa darüber, dass nun der Resurgence-Modus auf Al Mazrah gespielt werden kann:

Al Mazrah Resurgence wischt mit dem normalen Battle Royale und Ashika Resurgence den Boden auf.

DMZ-Änderungen: Der Extraktionsmodus DMZ bekam mit Season 3 umfassende Neuerungen spendiert, die wir für euch zusammenfassen. Der CoD-YouTber Westie zeigt sich nach dem ersten Ausprobieren des neuen DMZ ziemlich begeistert und schreibt auf Twitter:

DMZ Season 3 ist großartig! Allerdings haben sie wieder die KI kaputtgemacht.

Schon zuvor gab es Probleme mit den KI-Gegnern in DMZ. Die waren zu Beginn ziemlich stark, außerdem gab es immer wieder Bugs. Auch jetzt gibt es offenbar wieder einiges zu verbessern.

Generelles Spielgefühl: Vorsichtig optimistisch zeigt sich auch der CoD-Streamer und -YouTuber TheTacticalBrit. Er bemerkt beim Spielen von Season 3, dass sich Animationen weniger fummelig anfühlen, und man angeblich schneller nach dem Sprinten zielen kann. Das Gameplay fühle sich dadurch weitaus flüssiger an, auch wenn es noch einiger Tweaks bedürfe.

Wo gibt es Kritik?

Auch wenn einige Experten lobende Worte für Season 3 übrig haben, wird auf der anderen Seite teils vernichtende Kritik an dem Update geäußert. Dabei bezieht man sich oft auch auf die Meinung der Community, wie etwa der Streamer DougDagnabbit auf Twitter:

Ich habe es selten gesehen, dass CoD-Twitter so kollektiv stocksauer ist.

Er führt weiter aus, dass Season 3 nicht ausreiche, um die Fans zufriedenzustellen und sie sich kaum wie eine Veränderung anfühle. Eine Umfrage des Twitter-Accounts Modern Warzone, der von DougDagnabbit betrieben wird, bestätigt seine Meinung gewissermaßen. Von etwa 60.000 Usern geben hier etwa zwei Drittel der Season einen Daumen nach unten.

Es gibt aber auch ganz konkrete Kritik an Season 3. So wurden für DMZ neue Bundle eingeführt, die etwa von YouTuber Geeky Pastimes kritisiert werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Für CoD-Punkte könnt ihr euch jetzt etwa ein Bundle kaufen, das euch immer mit einem mittleren Rucksack ins Match einsteigen lässt. Außerdem gewährt es euch eine Waffe, die in einem versicherten Slot schneller als gewöhnlich wieder verfügbar ist, solltet ihr im Spiel sterben. Immer wieder wird das Bundle deshalb als Pay2Win bezeichnet.

In den nächsten Tagen wird sich genauer abzeichnen, wie das Update für Warzone 2 und Modern Warfare 2 bei Experten und Fans ankommt. Insbesondere für eine genauere Beurteilung der neuen Inhalte ist es natürlich noch etwas früh.

Was haltet ihr bisher von Season 3? Wurden eure Erwartungen erfüllt, oder seid ihr eher enttäuscht? Schreibt es gerne in die Kommentare!