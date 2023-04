Was macht XDefiant besser als Call of Duty? So fällt das Urteil von vier CoD-Profis aus

XDefiant sorgt überraschenderweise für viel Begeisterung.

Der Free2Play-Shooter XDefiant ist seit einigen Tagen im Rahmen einer geschlossenen Beta spielbar. Inzwischen haben sich auch schon einige CoD-Experten das Spiel angeschaut und eine überraschend positive Meinung gebildet. Aber was ist es, dass XDefiant gut, und vielleicht sogar besser als Call of Duty macht?

Was sagen CoD-Profis zu XDefiant?

Ubisofts Shooter wird von YouTubern und Streamern aus verschiedenen Gründen gelobt und teils als handfeste Konkurrenz für CoD angesehen. dabei spielen vor allem ein Aspekte eine Rolle, der in fast jedem Video erwähnt wird, nämlich SBMM.

Das skillbasierte Matchmaking gehört zu den umstrittenen Features moderner Shooter, wie zum Beispiel Modern Warfare 2. Alle Lobbys spielen sich damit gleich anstrengend und selbst bessere Spielerinnen und Spieler können selten ein Match dominieren. Ubisofts XDefiant will jedoch ganz auf solches Matchmaking verzichten, was äußerst gut bei vielen Spielerinnen und Spielern ankommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber was gefällt den Profis noch an XDefiant?

One Shot-Sniper und Maps: Der deutsche CoD-Streamer Aimbrot hat bereits zwei Videos zu XDefiant auf YouTube veröffentlicht. Für ihn ist der Shooter sogar besser als CoD, was er unter anderem auch am Verzicht auf SBMM festmacht. Beim Spielen hat der passionierte Scharfschütze viel Spaß mit den One-Shot-Snipern und lobt die ausgefallenen und schön gestalteten Maps.

Inhaltsfülle und Kommunikation: CoD-Experte Espresso gefällt, dass XDefiant an das goldene Zeitalter von CoD anknüpft und etwa eine klassische Minimap besitzt. Außerdem biete der Shooter schon in der Beta viele Inhalte, wie etwa eine große Auswahl an Karten und Waffen. Er lobt außerdem, dass der Entwickler im Kontakt mit der Community bleibe und alles wichtige kommuniziert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Übersichtlichkeit und Ranked Play: Der deutsche Streamer Haptic Rush ist ebenfalls sehr überzeugt von XDefiant. Ihm gefallen die fantasievoll gestalteten Maps, er lobt aber auch die übersichtliche Menüführung und die Beschränkung auf eine kleinere Anzahl von Waffenmodifikationen. Haptic betont außerdem, dass schon in der Beta Ranglisten-Spiele möglich seien und es Mapvoting gebe.

Ein sicherer Erfolg: Der Profi-Spieler und Streamer FaZe Jev berichtete auch schon über XDefiant, und ist überzeugt, dass der Shooter ein Erfolg wird, auch wenn er kein CoD-Killer sei. Auch er erwähnt den Verzicht auf SBMM und die frühe Einführung von Ranglisten-Spielen, sowie die gute Kommunikation der Entwickler.

Natürlich gibt es auch Kritik an Ubisofts Arcade-Shooter, die aber recht kurz ausfällt und sich vor allem auf noch behebbare Fehler der Beta bezieht. Im Moment müsst ihr etwa noch damit rechnen, dass ihr sterbt, nachdem ihr eigentlich schon in Deckung gegangen seid. Außerdem sind einige Fähigkeiten noch etwas zu stark und es muss noch am Balancing gearbeitet werden.

Was haltet ihr vom Feedback der CoD-Experten? Glaubt ihr, dass XDefiant zur ernsthaften Shooter-Konkurrenz werden kann und sogar Call of Duty bedroht? Oder seht ihr das Spiel eher in seiner eigenen Nische? Und stimmt ihr den Streamern und YouTubern bei ihrem Lob für XDefiant zu, oder seid ihr eher skeptisch? Schreibt es gerne in die Kommentare!