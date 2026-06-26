Steam Machine: Valve rudert bei einem zentralen Versprechen zurück und Konsolenspielern kommt das bekannt vor

Valves Steam Machine soll nun nur noch bis zu 4K-Gaming mit FSR bieten. (Bildquelle: Valve)

Große Versprechen haben in der Spielebranche oft ein kurzes Haltbarkeitsdatum. Eine Lektion, die nach Käufern von Sonys Playstation 5 jetzt auch Interessenten und Käufer der Steam Machine lernen müssen.

Aufmerksame Nutzer auf Reddit haben entdeckt, dass Valve still und leise eine wichtige Information zur Leistung des Spiele-PCs angepasst hat.

Wo zuvor noch vollmundig mit »4K-Gaming bei 60 FPS« geworben wurde, prangt nun die deutlich angepasste Aussage »bis zu 4K-Gaming mit FSR«.

Der leise Abschied vom nativen 4K

Konkret geht es um eine Entdeckung im beliebten Hardware-Subreddit r/pcmasterrace. Einem aufmerksamen Nutzer war beim Vergleich der aktuellen Live-Fassung mit älteren Versionen der offiziellen Werbeseite eine entscheidende Textänderung aufgefallen:

Das ursprüngliche Versprechen : Valve warb in den Spezifikationen mit » 4K-Gaming bei 60 FPS«. Diese Formulierung legte nahe, dass die verbaute Hardware genügend Rechenleistung mitbringt, um moderne Titel in 4K-Auflösung flüssig darzustellen.

: Valve warb in den Spezifikationen mit » 4K-Gaming bei 60 FPS«. Diese Formulierung legte nahe, dass die verbaute Hardware genügend Rechenleistung mitbringt, um moderne Titel in 4K-Auflösung flüssig darzustellen. Die Anpassung: In der stillschweigend aktualisierten Version der Website wurde dieser Passus jetzt durch die vorsichtigere Formulierung »bis zu 4K-Gaming mit FSR« ersetzt.

Ohne eine offizielle Pressemitteilung oder einen erklärenden Blogpost hat Valve damit ein grundlegendes technisches Detail konkretisiert. Der neue Text macht deutlich, dass Spieler 4K-Gaming vor allem durch AMDs Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) erleben werden.

Dabei werden Bilder in einer niedrigeren Auflösung berechnet und anschließend auf 4K hochgerechnet.

Erste Tests bestätigen das aktualisierte Leistungsversprechen. So stellten die Kollegen von PC Games Hardware in Benchmarks fest, dass Spieler eine Leistung eher in Full-HD oder WQHD erwarten sollten.

1:22 Die wichtigsten Infos zur Steam Machine in unter 2 Minuten

Autoplay

Ein Déjà-vu für PlayStation-Fans: 8K- und 4K-Versprechen

Der heimliche Rückzieher dürfte vor allem PlayStation-Spielern verdächtig bekannt vorkommen. Bei der Markteinführung der PlayStation 5 hat Sony noch mit einem 8K-Logo auf der Verpackung geworben.

Die Botschaft an die Käufer war klar: Die Hardware ist so leistungsstark, dass sie auch 8K-Auflösungen unterstützt.

Fast vier Jahre später zog Sony bei diesem Versprechen die Reißleine. Das 8K-Logo wurde entfernt und prangt seitdem nicht mehr auf der Verpackung.

Mehr zum Thema: Steam Machine: Vom Spieler-Liebling zum Frustobjekt – wie konnte Valve das passieren?

Auch beim Thema 4K mit 60 FPS müssen Konsolenspieler Kompromisse eingehen. Während reguläre PlayStation-Konsolen im Qualitäts-Modus zwar oft in 4K spielen können, werden die FPS hier auf 30 limitiert. Im Leistungsmodus gibt es zwar die ersehnten 60 FPS, aber dafür kein natives 4K.

Auch Sonys PlayStation 5 Pro greift auf Upscaling zurück, um Spiele in 4K-Auflösung mit 60 FPS darzustellen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Plant ihr, trotz der Anpassung der Leistung und dem relativ hohen Preis bei der Steam Machine zuzuschlagen? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.