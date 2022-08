Steam will endlich auch auf dem Handy gut sein: So nutzt ihr die neue App

Bereits seit 2015 gibt es die aktuelle Version der Steam Mobile App, wirklich viel hat sich in den letzten sieben Jahren nicht verändert. Zwar funktioniert die App zuverlässig, aber besonders hübsch ist sie nicht.

Das weiß auch Valve: In einem Blog-Eintrag haben die Steam-Macher angekündigt, dass das Jahr 2015 seine App zurückwill und die Steam Mobile App deshalb ein umfassendes Re-Design spendiert bekommt.

Neue Steam Mobile App: Das erwartet euch

Seit kurzem können interessierte Nutzer die erste öffentliche Beta-Version der neuen App testen. Als Erstes dürfte euch das neue Aussehen ins Auge springen, das nun deutlich hübscher und moderner anmutet.

Mehrere Screenshots findet ihr in folgender Imgur-Galerie des Reddit-Nutzers awnful24x7:

Es stecken aber auch einige neue Funktionen in der neuen App: Insbesondere der Log-in per QR-Code verspricht mehr Komfort, schließlich entfällt das Eingeben von Nutzername, Passwort und eventuellem Steam Guard Code.

Stattdessen könnt ihr nun einfach einen QR-Code auf eurem Bildschirm mit dem Smartphone scannen und werdet automatisch angemeldet. Ihr könnt euch aber auch natürlich wie gewohnt einloggen.

Einige Dinge, die sich außerdem ändern:

Die aus der aktuellen App bekannte Seitenleiste verschwindet, die Navigation wandert jetzt an den unteren Bildschirmrand.

Ihr könnt euch jetzt mit mehreren Konten gleichzeitig anmelden.

Benachrichtigungen, etwa zu reduzierten Titeln auf eurer Wunschliste, sollen intelligenter werden.

Eure Steam-Bibliothek wird jetzt übersichtlicher dargestellt.

Wir haben übrigens auch das Steam Deck unserem prüfenden Blick unterzogen. Schaut ihr hier:

So könnt ihr die neue Steam App jetzt schon nutzen

Nutzer von Android-Geräten können jetzt schon auf die neue App wechseln: Besucht dazu einfach die Anmeldeseite für die Beta und klickt den Button, um euch für das Beta-Programm anzumelden. Anschließend solltet ihr eine Benachrichtigung von der Google Play Store App bekommen und das Update auf die neue Version sofort installieren können – gelegentlich kommt es aber zu kurzen Wartezeiten.

Nutzer von iOS-Geräten wie dem iPhone oder iPad gehen allerdings leer aus: Zwar gibt es hier auch ein Beta-Programm, dieses ist allerdings auf 10.000 Teilnehmerplätze beschränkt, die jetzt schon komplett ausgebucht sind.

Freut ihr euch auf die neue App und werdet ihr euch in Zukunft per QR-Code einloggen? Oder bleibt ihr beim gewohnten Anmeldeprozess? Schreibt es uns in die Kommentare!