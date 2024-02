Beim Steam Next Fest nimmt das neue Spiel der Macher von Don't Starve Fahrt auf

Die Demo zum Roguelite-Hack-And-Slay Rotwood kommt momentan auf Steam gut an.

Das Steam Next Fest läuft momentan auf Hochtouren: Vom 5. bis zum 12. Februar 2024 könnt ihr auf Steam über 1.600 unterschiedliche (und natürlich kostenlose) Demos testen.

Das Steam-Event bietet vor allem kleineren Entwicklerstudios die Möglichkeit, viel Aufmerksamkeit für ihre Spiele zu gewinnen - darunter sind auch Klei Entertainment und ihr neues Actionspiel Rotwood, das durch die Demo-Aktion bereits große Erfolge verzeichnet.

Rotwood-Demo kommt auf Steam gut an

Bei Rotwood handelt es sich um ein Roguelite-Hack-and-Slay, das ihr entweder alleine oder im Koop-Modus zu viert spielt. Hier müsst ihr euch durch ein Wald-Labyrinth schlagen und währenddessen die verschiedensten Herausforderungen und Gefahren überwältigen, um euch neue Waffen, Ausrüstung und Crafting-Ressourcen zu verdienen.

Wie diese Bedrohungen ausschauen, seht ihr hier im Gameplay-Trailer zu Rotwood:

0:55 Rotwood: Neuer Dungeon Crawler zeigt im ersten Trailer Koop-Action

Seit das Steam Next Fest im Gange ist, verzeichnet Rotwood durch seine Demo laut SteamDB nicht nur eine Anzahl von etwa 3.000 Spielern täglich, sondern knackt auch die Follower-Marke von 20.000 Interessierten. Damit liegt es in den Top 10 der meistgespielten Demos der Aktionswoche, wie uns Steam per Mail mitgeteilt hat.

Außer dass Rotwood noch dieses Jahr erscheinen soll, ist noch kein konkreter Release-Termin bekannt. Ihr könnt euch das Spiel für euren PC aber jetzt schon auf eure Steam-Wishlist packen.

Übrigens ist das nicht das erste Spiel der Entwickler, das auf Steam begeistert: Klei Entertainment ist bereits für sein Survival-Adventure in Tim-Burton-Optik, Don't Starve, bekannt, das im April 2013 seinen Release feierte.

Habt ihr vielleicht schon Don’t Starve gespielt? Wäre Rotwood auf den ersten Blick auch etwas für euch oder habt es bereits durch die Demo getestet? Wenn ja, was gefällt euch besonders daran? Welche weiteren Spiele habt ihr während des Steam Next Fests schon für euch entdecken können? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!