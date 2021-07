Das Sommerloch hält genauso an wie die stetige Flut an Hentai- und Asset-Flip-Spielen, aber diese Woche gibt es in den Steam Releases dann doch drei Perlen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Denn wir wissen, was die GameStar-Community liebt: Aufbaustrategie. Und falls ihr ein Herz für Formel-1-Rennen habt, dann umso besser.

Das Highlight der Woche: F1 2021

Genre: Rennsimulation | Entwickler: Codemasters | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S | Release: 16. Juli 2021

Ja, F1 2021 ist definitiv kein Aufbauspiel - dazu kommen wir gleich -, aber dennoch der wohl größte Release der Woche. Die langjährige Rennsimulation bekommt eine Fortsetzung, diesmal mit einem neuen Story-Modus namens »Brake Point«, einer Zwei-Spieler-Karriere, erweiterte Fahrerstatistiken und die üblichen Modi, die die Reihe seit Jahren auszeichnen.

Am Kern von F1 wird sich folglich nichts ändern: Wer eine Rennsimulation mit Schwerpunkt Formel 1 sucht, wird auch 2021 nicht dran vorbeikommen. Die Details erfahrt ihr natürlich in unserem GameStar-Test pünktlich zum Release.

Weitere spannende Releases

Die übrigen Releases der Woche gestalten sich wie gesagt sehr überschaubar, aber wir zählen euch mal die vielversprechendsten Kandidaten auf.

Dienstag, 13. Juli 2021

Claire de Lune: Science-Fiction-Adventure, das zumindest optisch echt was zu bieten hat.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Dream Engines: Nomad Cities: Aufbausimulation, die ähnlich wie Frostpunk auf Survival-Elemente setzt. Wie der Titel schon verrät, errichtet ihr fliegende Städte. Sehr vielversprechendes Spiel, schaut's euch ruhig mal an.

SuchArt: Genius Artist Simulator: Wer will, kann hier ein eigenes Atelier mit Farbe vollsauen - oder sich alternativ um echte Kunst bemühen. Oder beides.

Donnerstag, 15. Juli 2021

The Immortal Mayor: Ein chinesisches Aufbauspiel, in dem ihr Siedlungen errichtet und euch die Gunst der Götter verdient. Hat auf Steam ziemlich viele Follower - eventuell ein Geheimtipp.

Freitag, 16. Juli 2021

F1 2021: Wie bereits erwähnt der neueste Teil der Racing-Sim-Serie. Details im oberen Absatz, deshalb hier nur ein beherztes Vroooom, vroooom.

Ghost Hunters Corp: Ein Phasmophobia-Klon, den aber zumindest recht viele Fans auf Steam im Auge haben.

Creepy Tale 2: Auch für den Singleplayer-Grusel gibt's diese Woche ein ziemlich hübsches, weil klassisches 2D-Adventure.

Und wie immer die Monatsvorschau

Falls euch diese Woche nichts anlacht, lohnt natürlich wie immer ein Blick in unsere Monatsvorschau, die alle wichtigen Releases im Juli 2021 für euch zusammenfasst:

Außerdem empfehlen wir immer einen Blick in die aktuellen Steam Charts, falls ihr wissen wollt, welche Spiele gerade auf Valves Plattformen wie warme Semmeln über die Ladentheken gehen.