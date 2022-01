Auch der Februar erschlägt uns jetzt nicht unbedingt mit neuen Releases auf Steam, Epic und Co., aber für den PC steht zumindest das erste große Open-World-Highlight vor der Tür - sofern es denn keine Enttäuschung wird. Doch auch abseits davon gibt es zumindest ein weiteres Glanzlicht für Story-Fans und einige kleinere Kandidaten. Also genug Vorgeplänkel, springen wir mal rein.

Highlight der Woche: Dying Light 2

Genre: Open-World-Action | Release: 4. Februar 2022 | Entwickler: Techland | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Nachdem wir jahrelang bloß Trailer bekamen, ist der Release von Dying Light 2 endlich in greifbarer Nähe. Ab dem 4. Februar dürft ihr euch selbst in die verwüsteten Häuserschluchten von Villedor stürzen, Horden von Untoten mit rostigen Rohren verprügeln, in wilden Parkour-Manövern über die Dächer jagen und der Welt euren ganz eigenen Stempel aufdrücken: Denn Dying Light 2 soll vor allem ein Story-Spiel werden.

In den Quests entscheidet ihr nämlich selbst über das Schicksal von Villedor und dessen Einwohnern. Aber keine Sorge, Dying Light 2 wird alles andere als ein spielbarer Film. Gerade in der Nacht dürften euch die mörderischen Infizierten die Nackenhaare aufstellen. Wartet aber unbedingt unseren GameStar-Test zu Dying Light 2 ab, bevor ihr den Zombie im Sack kauft. Oder schaut im Vorfeld in unsere Angespielt-Preview, denn wir konnten Dying Light 2 schon ein ganzes Weilchen zocken:

12 9 Mehr zum Thema Dying Light 2 wagt keine Experimente, aber das ist seine Stärke

Weitere spannende Releases

Abseits von Dying Light 2 sind die Releases der Woche arg überschaubar, aber zwei, drei nette Kandidaten haben wir dann doch für euch rausgepickt.

Montag, 31. Januar 2022

Solargene: Ein Management-Spiel, in dem ihr planetare Kolonien im gesamten Sonnensystem verwaltet. Startet am 31. Januar in den Early Access.

Dienstag, 1. Februar 2022

Life is Strange Remastered: Eine grafisch überarbeitete und aufgehübschte Version des Ausnahme-Adventures Life is Strange.

Life is Strange: Before the Storm Remastered: Auch das Prequel bekommt ein Remaster, allerdings könnt ihr beide Spiele zusammen in einer Collection kaufen.

Mittwoch, 2. Februar 2022

Darxanadon: Ein Retro-Fantasy-Platformer, der ein bisschen an Castlevania 2 erinnert, aber hoffentlich mehr Spaß macht.

Donnerstag, 3. Februar 2022

The Hundred Year Kingdom: In diesem Aufbauspiel sorgt ihr für das florierende Bestehen einer friedlichen Zivilisation - über 100 Jahre hinweg.

Freitag, 4. Februar 2022

Dying Light 2: Ihr flitzt per pedes durch eine riesige Open World, verkloppt Zombies, löst Quests und sammelt immer bessere Ausrüstung.

Habt ihr noch weitere Releases, die wir vergessen haben? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Aktuell läuft außerdem noch der Steam Lunar Sale, wo ihr bereits erschienene Spiele von Blockbustern bis hin zu Geheimtipps günstiger abgreifen könnt.