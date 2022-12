Steam Replay: So bekommt ihr euren persönlichen Spiele-Jahresrückblick 2022

1:51 Steam Replay: Trailer stellt mit einem Augenzwinkern das neue Rückblicks-Feature vor

Steam hat für sein neues Feature offenbar zu Spotify rübergeschielt: Auch der Spiele-Launcher bietet euch jetzt einen persönlichen Jahresrückblick. Statt der meistgehörten Musik listet Steam natürlich eure meistgespielten Titel auf - und alles, was sonst noch dazu gehört. Wir erklären, was genau ihr zu sehen bekommt und wie ihr den Rückblick ganz einfach aktiviert. Falls ihr zum Jahresende eure Bibliothek aufstocken wollt: Bis zum 5. Januar läuft der riesige Winter Sale.

So funktioniert Steam Replay

Was steckt hinter Replay? Steam sammelt Daten über eure Spielgewohnheiten. Zum Beispiel, welches Spiel ihr wie lange spielt, welche Achievements ihr freischaltet, wie viele Tage hintereinander ihr am Rechner zockt und so weiter. Aus diesen Daten (gesammelt vom 1. Januar bis 14. Dezember 2022) wird dann euer persönlicher Steam-Rückblick erstellt. Natürlich werden dabei nur Spielzeiten beachtet, die ihr bei Steam selber verbracht habt.

Wie aktiviere ich Replay? Ihr braucht lediglich Zugang zu eurem Steam-Profil, um Replay zu aktivieren. Auf der Startseite findet ihr die Kategorie »Neu und nennenswert«, darunter wiederum als ersten Punkt »Steam-Rückblick 2022«. Klickt drauf und ihr landet direkt auf der Replay-Seite.

Alternativ klickt ihr einfach auf diesen Link und meldet euch an, wenn ihr dazu aufgefordert werdet:

Hier entlang geht's zum Steam-Rückblick 2022

Was zeigt mir der Rückblick? Ganz oben zeigt euch Steam einen Highlight-Block an, zum Beispiel mit euren meistgespielten Titeln, prozentual aufgeschlüsselt. Noch mehr Daten zu diesen Spielen bekommt ihr, wenn ihr draufklickt - etwa, in welchem Monat ihr wie viel gespielt habt und wie viele Achivements ihr darin verdient habt.

Scrollt weiter runter, um zu euren persönlichen Statistiken zu kommen:

Wie viele Achievements habt ihr 2022 freigeschaltet? (Durchschnittlich sind es 21, verrät Steam.)

Wie viele verschiedene Spiele habt ihr gespielt? (Hier sind es durchschnittlich fünf pro Jahr.)

Wie lange war eure längste Serie an aufeinander folgenden Tagen, an denen ihr gespielt habt? (Der offizielle Durchschnitt sind neun Tage.)

Darunter wird euch angezeigt, ob ihr eher neu veröffentlichte Spiele oder ältere Klassiker spielt. Außerdem malt euch Steam ein schickes Netzdiagramm mit den Genres beziehungsweise Tags, die ihr 2022 bevorzugt habt. Bei Redakteurin Steffi sieht das so aus:

Wie teile ich Replay? Falls ihr den Steam-Rückblick nur für euch selbst haben wollt, wählt ganz oben einfach »Privat« aus. Ansonsten dürft ihr eure Ergebnisse mit Freunden oder gleich mit dem gesamten Internet teilen, via Teilen-Button ladet ihr das passende Bildformat für Twitter, Instagram, Facebook und Co. runter.

Hat euch euer Steam-Rückblick überrascht? Was ist euer meistgespieltes Spiel auf der Plattform? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.