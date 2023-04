Steam: Erkennt ihr diese 10 Rollenspiele anhand ihrer Bewertungen?

Seid ihr ein echter Rollenspielkenner? Mit unserem Quiz könnt ihr der Antwort wenigstens ein klein wenig näher kommen. Wir haben euch 10 Steam-Reviews bekannter Rollenspiele (älterer und neuerer Natur). Jetzt müsst ihr nur noch anhand der Multiple-Choice-Fragen erraten, zu welchem der vier vorgeschlagenen Spiele die Steam-Bewertung gehört.

Je nachdem, wie gut ihr euch schlagt und ob wir es schaffen, euch auf's Glatteis zu führen, dürft ihr entweder auf jeder Party mit eurem Ergebnis prahlen oder müsst nochmal die Rollenspiel-Schulbank drücken.

Damit das ganze aber nicht zu schwer wird, haben wir Rollenspiele ausgewählt, die nicht nur wirklich gut, sondern auch recht bekannt sind. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass die Rezension zu irgendeinem Indie-Titel gehört, von dem ihr noch nie etwas gelesen oder gesehen haben solltet.

Sollte euch diese Art von Quiz gefallen, haben wir noch zwei weitere davon auf Lager. Eines zu allgemein bekannten Spielen und ein anderes zum Aufbaustrategie-Genre. Die findet ihr hier:

Wer weg von Steam und hin zu konkreten Spielen rätseln möchte, ist bei uns natürlich ebenso gut aufgehoben. Etwa könnt ihr euer Anno-Wissen auf die Probe stellen und 12 Trivia-Fragen quer durch die Geschichte des Aufbauspiels beantworten. Und wer zwar Schiffe und Piraten mag, aber mit Aufbaustrategie nichts anfangen kann, darf beim Monkey-Island-Quiz abräumen und unter Beweis stellen, dass er oder sie affig gut ist.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Art von kurzem, aber (unserer Meinung nach) lustigem Zeitvertreib findet und ob ihr euch noch mehr Quizze in diese Richtung von euch wünscht. Gerne nehmen wir dazu auch konkrete Vorschläge in den Kommentaren an. Jegliche Art von Feedback zum hier eingebetteten Quiz ist natürlich ebenso willkommen.

Jetzt heißt es aber erstmal: Hochscrollen und miträtseln! Und je nach Ergebnis noch ein paar Rollenspiel-Klassiker nachholen!