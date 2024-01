Erkunden wie Skyrim, kämpfen wie Baldur's Gate: Neues Rollenspiel auf Steam will das Beste aus zwei Welten

Das Rollenspiel Archaelund startet auf Steam in den Early Access.

Ihr mögt rundenbasierte Kämpfe, durchstreift eine Fantasy-Welt aber lieber in der Egoperspektive? Dann ist Archaelund vielleicht das richtige Rollenspiel für euch. Entwickler 4 Dimension Games versucht gleich beides in einem Spiel zu vereinen und startet auf Steam den Early Access.

Archaelund auf Steam

Alle wichtigen Infos zum Early Access von Archaelund:

Startdatum: Es ging bereits am 8. Januar 2024 los.

Die Early-Access-Version kostet 20 Euro. Laut Entwickler kann der Preis im Verlauf der Testphase steigen. Inhalte und Umfang: Ihr könnt ein Teilgebiet der Map frei erkunden und Quests erledigen, mit NPCs reden, Schätze suche und Kämpfe bestreiten. 4D Games geht von gut 15 Spielstunden aus, ihr seid auf das erste Kapitel der Hauptquest und ein maximales Level von 4 beschränkt. Ihr könnt zum Start aus fünf Rassen, 15 Klassen und einer Vielzahl an Talenten, Fähigkeiten und Zaubern wählen.

Schaut euch den Trailer zum Early-Access-Start von Archaelund an:

Archaelund es ein neues Rollenspiel mit Kämpfen wie in Baldur's Gate und Erkundung in Skyrim

So spiel sich Archaelund

Zu Beginn erstellt ihr eine Party aus zwei bis vier Charakteren. Ihr wählt aus Rassen wir Mensch, Goblin oder Minotaurus und sucht euch eine Karriere aus – so heißen die Klassen des Spiels.

Am Anfang sind nur einfache Karrieren wie Bandit oder Pilger verfügbar, deren Weg aber später zu einem Assassinen oder Erzmagier führen können. Aus Talenten, Fähigkeiten und Zaubern setzt ihr euch die Kampfeigenschaften eurer Gruppenmitglieder zusammen.

Das Besondere an Archaelund ist der Perspektivwechsel. Während ihr die offene Spielwelt in der Egoperspektive und in Echtzeit erkundet, lösen Gegner ein rundenbasiertes Kampfsystem aus, für das ihr in die Iso-Perspektive wechselt. Dadurch soll immersives Erkunden wie in Skyrim mit den taktischen Gefechten eines Baldur's Gate kombiniert werden.

Bei den Steam-Nutzern kommt das Spiel bisher hervorragend an, 90 Prozent der Rezensionen sind positiv. Bis Ende des Jahres soll das zweite Kapitel der Hauptquest dazu kommen, sowie weitere Quests, Dungeons und neue Gebiete. Außerdem kommt eine Crafting-Mechanik hinzu. Den vollen Release plant der Entwickler jedoch erst im zweiten Quartal 2026.