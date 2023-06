Steam: Zum Wochenende sind 10 coole Spiele stark reduziert

Wir haben 10 Empfehlungen für den aktuellen Steam Sale.

Es ist Wochenende! Und nur selten gab es so viele gute Spiele wie jetzt: Diablo 4 ist in den Early Access gestartet, Street Fighter 6 ist auf Steam angekommen und bei den Gratisspielen der Woche kommen Koop-Fans und Eisenbahnfreunde auf ihre Kosten.

Falls für euch bei dieser riesigen Auswahl dennoch nichts dabei war und ihr nicht wisst, was ihr am Wochenende zocken sollt: Kein Problem! Wir haben noch einmal zehn handverlesene Tipps aus dem aktuellen Sale bei Steam.

Highlight der Woche: Red Dead Redemption 2

PLUS 11:29 Platz 2: Red Dead Redemption 2 - »So schön können sich Story & Open World ergänzen«

Genre: Open-World-Action-Adventure | Entwickler: Rockstar | Preis: 20 Euro (67 Prozent Rabatt)

Über Red Dead Redemption 2 müssen wir an dieser Stelle vermutlich keine vielen Worte mehr verlieren. Euch erwartet eine mitreißende und tragische Geschichte über die Liebe und das Leben, die es in unserem Ranking der besten Storyspiele sogar auf den zweiten Platz geschafft hat.

Die Open World ist geradezu monumental und voll mit Aktivitäten. Ihr könnt hier tagelang die riesige Welt erkunden, Nebenquests erledigen, Herausforderungen absolvieren, Züge ausrauben, Poker spielen und, und, und.

Falls ihr dieses großartige Stück Software noch nicht euer Eigen nennt, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen - günstiger gab es den Titel auf Steam nämlich noch nie.

Weitere Sale-Empfehlungen auf Steam

Jetzt seid ihr gefragt: Wie habt ihr euer Wochenende verplant? Looten & Leveln in Diablo 4? Kauleisten entstauben in Street Fighter 6? Oder vielleicht doch im Steam Sale zuschlagen und in eines der empfohlenen Story-Spiele versinken? Schreibt uns eure Pläne gerne in die Kommentare - gerne auch, wenn ihr lieber das schöne Wetter fürs Grillen oder Ähnliche nutzen wollt.