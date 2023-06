Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende sind 4 coole Spiele gratis

Am Wochenende könnt ihr euch wieder einige Spiele kostenlos sichern.

Das Wochenende naht und mit ihm die Frage, was man mit der freien Zeit anfängt. Auf Steam und Epic warten insgesamt vier Antworten in Form von kostenlosen Spielen, die ihr euch holen und dann für immer behalten könnt. Wir stellen euch die Titel kurz vor.

Tell Me Why

1:41 Tell Me Why - Trailer zum neuen Adventure der Macher von Life Is Strange

Genre: Adventure | Releasejahr: 2020 | Abholen und behalten bis: 1. Juli Zum kostenlosen Spiel

Zum Pride Month wird auf Steam wieder das Abenteuer Tell Me Why verschenkt, ihr habt also einen ganzen Monat Zeit, es euch zu sichern. In dem Story-Spiel der Entwickler von Life is Strange erlebt ihr die Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson, die ihre übernatürlichen Kräfte nutzen, um den Geheimnissen ihrer Kindheit nachzugehen.

Ihr erkundet die Kindheitserinnerungen der Zwillinge, trefft Entscheidungen, die das Verhältnis der beiden und den Fortgang der Geschichte beeinflussen und löst knifflige Rätsel. Bei Steam kommt das Spiel ziemlich gut an und kann sich über 84 Prozent positive Rezensionen freuen.

Midnight Ghost Hunt

2:59 Midnight Ghost Hunt: Diese Geister erwischt ihr besser, bevor es 12 Uhr schlägt

Genre: Multiplayer-Shooter | Releasejahr: 2022 | Abholen und behalten bis: 8. Juni Zum kostenlosen Spiel

Auch im Epic Games Store wird wie üblich wieder ein Spiel verschenkt. Dieses Mal könnt ihr euch das Multiplayerspiel Midnight Ghost Hunt abholen. Hier treten zwei Teams aus jeweils 4 Spielerinnen und Spielern gegeneinander an.

Auf der einen Seite gibt es die Geisterjäger, die mit verschiedenen Werkzeugen und Waffen auf die Jagd nach übernatürlichen Phänomenen gehen. Das zweite Team spielt die Geister, die sich in jegliche Gegenstände und Möbelstücke verwandeln können, die auf der Map zu finden sind. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Artikel.

Hue

Genre: Plattform-Puzzlespiel | Releasejahr: 2016 | Abholen und behalten bis: 8. Juni Zum kostenlosen Spiel

Hue ist ein Puzzle-Abenteuer mit einer einzigartigen Mechanik. Ihr verändert hier die Hintergrund-Farbe der Level, um Rätsel zu lösen und neue Wege freizuschalten. Ihr spielt einen Jungen auf der Suche nach seiner verschwundenen Mutter. Auf Steam kann sich das Abenteuer herausragender Rezensionen erfreuen. Ganze 92 Prozent der Spielerinnen und Spieler geben einen Daumen nach oben.

TGV Voyages Train Simulator

Genre: Simulation | Releasejahr: 2016 | Abholen und behalten bis: 2. Juni, 19:00 Uhr Zum kostenlosen Spiel

Hier müsst ihr euch beeilen, denn dieser Zug fährt bald ab, genauer gesagt am 2. Juni um 19:00 Uhr! Der TGV Voyages Train Simulator lässt euch mit den namensgebenden Hochgeschwindigkeitszügen der französischen Eisenbahn durch die Landschaften unseres Nachbarlandes sausen. Bei der kostenlosen Version des Spiels sind allerdings nicht alle Inhalte verfügbar. Ihr müsst zusätzlich die Vollversion kaufen, um weitere Strecken, den Karriere-Modus und mehr freischalten zu können.

Wie gefallen euch die kostenlosen Spiele für dieses Wochenende? Werdet ihr euch einen der Titel herunterladen und gleich ausprobieren? Habt ihr das ein oder andere Spiel vielleicht schon selbst ausprobiert? Gefällt euch keines der Spiele, oder habt ihr vor, das ganze Wochenende Diablo 4 zu spielen? Schreibt es gerne in die Kommentare!