Bei Steam gibt's gerade 15 fantastische Spiele günstig wie nie

Für alle Genre-Geschmäcker etwas dabei - die aktuellen Steam-Angebote sind verlockend.

Die kalte Jahreszeit beginnt und mit ihr drängen sich die wirklich wichtigen Fragen des Zocker-Lebens in unsere Köpfe: Was ist unser Game of the Year? Welchen Anzug wird Geoff Keighley bei den diesjährigen Game Awards tragen? Wieso ist mein Pile of Shame weiter angewachsen statt zu schrumpfen? Und was zocke ich als Nächstes, um den Winter zu überbrücken?

Wir haben eine Antwort darauf. Also auf die letzte Frage, den Rest solltet ihr mit Gleichgesinnten im Discord bequatschen. Bei Steam sind dutzende Spiele stark reduziert und wir haben für euch einige Highlights herausgepickt. Lasst uns ohne Umschweife die Rabattschlacht eröffnen!

Highlight der Woche: Mass Effect Legendary Edition

1:15:15 Von Mass Effect bis Fallout: Die besten Gaming-Universen (und Avatar)

Genre & Release: Action-Rollenspiel | 14. Mai 2021

Action-Rollenspiel | 14. Mai 2021 Rabatt & Preis: 84 Prozent reduziert | 10 statt 60 Euro

84 Prozent reduziert | 10 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 10. November 2023

10. November 2023 Hier geht’s zum Angebot

Zehn Euro für eines der faszinierendsten Spiele-Universen aller Zeiten. Klingt nach einem guten Deal und zu schön, um wahr zu sein? Ist aber Realität, denn die populäre Mass-Effect-Trilogie gibt es momentan in der Legendary Edition für gerade einmal knapp zehn Euro. Der Lohn für diese Geldausgabe: Dutzende Spielstunden voller unvergesslicher Charaktere, eine packende Story und rasantes Action-Rollenspiel-Gameplay.

Ist das noch ein Geheimtipp? Nein, sicherlich nicht. Mass Effect dürfte inzwischen wohl fast jeder von euch mal gespielt haben. Aber gestern, am 7. November 2023, war N7-Day und da hat sich das Spiel doch wohl einen Platz an der Sonne verdient, nicht wahr?

Apropos N7-Day: Es gibt auch Neuigkeiten zu Mass Effect 5! Ein brandneuer Trailer gewährt Einblicke in das heißersehnte Sequel und zeigt einen mysteriösen Charakter. Aber seht selbst:

0:34 Mass Effect 5: Eine mysteriöse Gestalt im neuen Teaser-Trailer

Weitere spannende Spiele im Steam Sale

Keine Sorge! Wenn Mass Effect für euch nun wirklich alter Kroganer-Kaffee ist, müsst ihr keine Reaper vor Wut auf uns hetzen. Wir haben noch 14 weitere Spieleangebote für euch herausgesucht:

The Great Ace Attorney Chronicles : Die Kultreihe rund um spannende Kriminalfälle, die ihr im Gerichtssaal erlebt, inklusive Beweissicherung und Wortgefechte mit der Gegenpartei. ( Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro)

: Die Kultreihe rund um spannende Kriminalfälle, die ihr im Gerichtssaal erlebt, inklusive Beweissicherung und Wortgefechte mit der Gegenpartei. ( um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro) Mafia: Definitive Edition : Die technisch runderneuerte Fassung eines der besten Story-Spiele aller Zeiten. Als Taxifahrer Tommy Angelo geratet ihr immer tiefer in den Strudel der Mafia. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: Die technisch runderneuerte Fassung eines der besten Story-Spiele aller Zeiten. Als Taxifahrer Tommy Angelo geratet ihr immer tiefer in den Strudel der Mafia. ( um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro) Monster Sanctuary : Monsterzähmung à la Pokémon und Metroidvania passen nicht zusammen? Dieser Steam-Liebling beweist euch das Gegenteil. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: Monsterzähmung à la Pokémon und Metroidvania passen nicht zusammen? Dieser Steam-Liebling beweist euch das Gegenteil. ( um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro) Superliminal : Dieses Puzzlespiel ist ein echter Indie-Liebling geworden, was die äußerst positivien Steam-Reviews beweisen. Ihr müsst allerlei Rätsel lösen und zwar mithilfe eurer Perspektive und Tiefenwahrnemung! ( Tiefstpreis : um 60 Prozent reduziert auf 7 Euro)

: Dieses Puzzlespiel ist ein echter Indie-Liebling geworden, was die äußerst positivien Steam-Reviews beweisen. Ihr müsst allerlei Rätsel lösen und zwar mithilfe eurer Perspektive und Tiefenwahrnemung! ( : um 60 Prozent reduziert auf 7 Euro) Clustertruck: Kennt ihr noch das Kinderspiel Der Boden ist Lava ? Clustertruck funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur mit LKW statt Kissen. (Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 3 Euro)

7:35 Was ist ... Clustertruck? - Gameplay aus dem irrwitzigen LKW-Hüpfspiel

Ratchet & Clank: Rift Apart : Eines der besten und kreativsten Action-Adventures der vergangenen Jahre. Jetzt könnt ihr den ehemaligen PS5-Exklusivtitel auch auf dem PC zocken. (um 20 Prozent reduziert auf 48 Euro)

: Eines der besten und kreativsten Action-Adventures der vergangenen Jahre. Jetzt könnt ihr den ehemaligen PS5-Exklusivtitel auch auf dem PC zocken. (um 20 Prozent reduziert auf 48 Euro) Haiku, the Robot : Was ist klein, rund und darf auf keinen Fall ins Wasser? Nein, kein Gremlin, sondern der niedliche Roboter Haiku. Tolles Metroidvania auf den Spuren von Hollow Knight. ( Tiefstpreis: um 37 Prozent reduziert auf 12 Euro)

: Was ist klein, rund und darf auf keinen Fall ins Wasser? Nein, kein Gremlin, sondern der niedliche Roboter Haiku. Tolles Metroidvania auf den Spuren von Hollow Knight. ( um 37 Prozent reduziert auf 12 Euro) Age of Wonders 4: Ein 4X-Strategiespiel, das euch die Geschicke über euer eigenes Fantasyreich überlässt und vor allem mit seinen taktischen Rundenkämpfen überzeugt. (um 30 Prozent reduziert auf 35 Euro)

10:13 Age of Wonders 4 - Testvideo zur 4X-Strategie

Stray Gods : Wie würde eine Welt aussehen, in der die griechischen Götter der Antike unter uns leben? Dieses schrille Adventure zeigt es euch! ( Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 24 Euro)

: Wie würde eine Welt aussehen, in der die griechischen Götter der Antike unter uns leben? Dieses schrille Adventure zeigt es euch! ( um 20 Prozent reduziert auf 24 Euro) Stranded: Alien Dawn : Ein Survival-Spiel, in dem ihr auf einem fremden Planeten strandet und ganz von vorne beginnen müsst. Die sehr positiven Steam-Reviews deuten an: Genre-Fans sollten mal einen Blick wagen. ( Tiefstpreis: um 30 Prozent reduziert auf 25 Euro)

: Ein Survival-Spiel, in dem ihr auf einem fremden Planeten strandet und ganz von vorne beginnen müsst. Die sehr positiven Steam-Reviews deuten an: Genre-Fans sollten mal einen Blick wagen. ( um 30 Prozent reduziert auf 25 Euro) Tinykin : Den Nintendo-Hit Pikmin gibt es ja leider nicht für den PC, aber wenn euch das Spielprinzip rund um knuffige Helferlein, mit denen ihr Rätsel löst und Abenteuer erlebt, gefällt, dürfte Tinykin interessant für euch sein. ( Tiefstpreis: um 55 Prozent reduziert auf 11 Euro)

: Den Nintendo-Hit Pikmin gibt es ja leider nicht für den PC, aber wenn euch das Spielprinzip rund um knuffige Helferlein, mit denen ihr Rätsel löst und Abenteuer erlebt, gefällt, dürfte Tinykin interessant für euch sein. ( um 55 Prozent reduziert auf 11 Euro) F1 23: Der aktuelle Teil von Codemasters Rennspielreihe überzeugt vor allem mit der Fortsetzung des Story-Modus Braking Point. Ansonsten gilt: F1-Fans können wohl unbesorgt zuschlagen. (Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 28 Euro)

10:33 Für mich als Formel-1-Idiot war der Story-Modus von F1 23 der perfekte Einstieg!

The Past Within : Ein Koop-Spiel, in dem ein Spieler in der Zukunft, der andere in der Vergangenheit lebt. Kommunikation ist hier der Schlüssel zum Erfolg! ( Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 2 Euro)

: Ein Koop-Spiel, in dem ein Spieler in der Zukunft, der andere in der Vergangenheit lebt. Kommunikation ist hier der Schlüssel zum Erfolg! ( um 60 Prozent reduziert auf 2 Euro) Endling: Extinction is Forever: Mögt ihr Füchse? Wenn ja, ist dieses stimmungsvolle Adventure wie für euch gemacht. Als letzter Fuchs auf Erden müsst ihr dafür sorgen, dass es eurem wertvollen Nachwuchs gut geht. (Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch die Angebote anderer Shops durchforstet, damit ihr wisst, wie viel ihr bei Steam wirklich spart. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Na, wurdet ihr diesmal fündig? Welches der zahlreichen Steam-Angebote hat euch zu einem Kauf verführt und vor allem: warum genau? Oder konnte keiner der reduzierten Titel euer Interesse für sich beanspruchen? Auf welche Spieledeals wartet ihr derzeit? Wir sind gespannt, also schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!