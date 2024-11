Bei Steam sind jetzt 7 richtig spannende Spiele so günstig wie nie zuvor

Sales bei Steam: Gerade bekommt ihr unter anderem ein Römer-Rollenspiel und ein ganz besonderes Aufbauspiel günstiger.

In den Geschäften stehen schon seit August Lebkuchen und Adventskalender bereit. In den Innenstädten werden die Weihnachtsmärkte aufgebaut und auch wir leidenschaftlichen Videospiel-Liebhaber müssen uns so langsam auf die besinnlichste Zeit des Jahres vorbereiten. Was kommt uns da besser gelegen als die wöchentliche Midweek-Madness?