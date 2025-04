Im Steam Sale könnt ihr gerade 7 tolle Spiele so günstig wie nie ergattern

Bei Steam werdet ihr gerade so günstig wie nie zum Dämonenschlächter.

Um uns herum wird alles teurer. Für Menschen, die ihre Freizeit gerne zu Großteilen in Videospiel-Welten verbringen, kann das ganz schön kostspielig werden. Besonders, wenn man immer up to date sein will. Wie gut, dass es Alternativen gibt!

Der Steam Sale kommt nämlich gerade mal wieder mit richtigen Schmuckstücken um die Ecke, die es auf der Plattform noch nie günstiger gab. Wir haben euch sieben der spannendsten Rabatte rausgefischt.