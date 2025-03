Im Steam Sale bekommt ihr gerade 6 fantastische Spiele mit Rekord-Rabatt

Viele gute Spiele sind bei Steam gerade günstiger, als sie es jemals waren und Cyberpunk 2077 ist das Highlight darunter.

Bei Steam gibt es jede Woche andere Angebote und gelegentlich wird ein großer Sale losgetreten. Mittwochs wartet immer die Midweek Madness auf euch und lässt die Preise fallen. Immer eine gute Gelegenheit, um vielleicht das nächstes Spiel für die Woche, den Monat oder gar das Jahr zu finden.

Allerdings gehen in der Masse an Angeboten die wirklich lohnenswerte leicht unter. Wir haben uns deshalb gezielt hineingestürzt und die Spiele ausgegraben, die sich ganz besonders lohnen. Vor allem, da sie gerade so günstig zu haben sind, wie noch nie zuvor.

Highlight: Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty

1:37 Cyberpunk 2077 demonstriert vier Jahre nach Release erneut, was diese Open World so besonders macht

Autoplay

Genre: Rollenspiel | Release: Dezember 2020 / September 2023 | Preis: 24 Euro (60 Prozent Rabatt) / 23 Euro (25 Prozent Rabatt)