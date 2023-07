Gerade ist ein unscheinbares Steam-Spiel gratis, in das ihr easy 300 Stunden stecken könnt - wie ich!

Legion TD 2 ist für unseren Autor eines der besten Strategiespiele auf Steam.

Wenn ihr mich fragen würdet, was damals das Beste an Warcraft 3 und seinem Add-on The Frozen Throne war, würde ich euch sagen: Natürlich die Story-Kampagne rund um den Lichkönig! Ganz knapp dahinter folgen aber schon die Custom Games, von Fans erstellte Mods und Spielmodi.

Die Mod mit den meisten Fans war mit Abstand DotA, an zweiter Stelle im Ranking folgt aber bereits Legion TD. Dass die damals extrem beliebte Mod seit einiger Zeit einen offiziellen Nachfolger von denselben Entwicklern hat, dürfte vielen gar nicht bekannt sein.

Auf Steam könnt ihr diesen gerade kostenlos spielen - und wenn ihr das macht, bin ich mir sicher, dass der ein oder andere von euch danach garantiert sehr viel Zeit in dieses absurd tiefe Strategiespiel stecken wird.

Das erwartet euch in Legion TD 2

15:03 Was ist... Legion TD 2? Multiplayer-Hype um die ehemalige Warcraft-3-Mod

In Legion TD 2 treten zwei Teams aus jeweils zwei bzw. vier Spielern (oder wirklich tollen KI-Bots) gegeneinander an, die ihren König vor heranstürmenden Feindeswellen beschützen müssen. Das TD im Namen steht dabei natürlich für Tower Defense - auch wenn man hier gar keine Türme baut.

Stattdessen habt ihr einen kleinen Bereich, in dem Einheiten, die sogenannten Legionäre, platzieren könnt. Diese kämpfen dann vollautomatisch gegen die angreifenden Feinde. Aktuell stehen davon genau 132 zur Verfügung, ihr könnt pro Partie aber immer nur auf eine kleine Anzahl zurückgreifen.

Euer Ziel ist es, alle Feinde erfolgreich zu erledigen und dass eure angreifenden Truppen die gegnerische Verteidigung überwinden können, indem ihr selbst zusätzliche Truppen entsendet.

Warum ich 300 Stunden in dieses Spiel gesteckt habe

Das Spielprinzip klingt zunächst einfach, ist aber unheimlich tief. Ihr müsst nämlich drei Aspekte des Spiels meistern und stets im Auge behalten.

Die Verteidigung

Wer erfolgreich sein will, muss die gegnerischen Wellen mit so wenig Investition wie möglich aufhalten. Dabei spielt die richtige Kombination aus Legionären sowie deren Platzierung auf eurem Schlachtfeld eine essenzielle Rolle.

Die Einheiten sind in verschiedene Typen wie Tank, Damage Dealer und Unterstützer aufgeteilt - und ihr wisst natürlich, dass Tanks viel aushalten und an vorderste Front gehören. Es gibt aber auch einige Tricks beim Bauen, die eure Verteidigung verbessern.

Baut ihr etwa am linken Rand eures Schlachtfelds eure Hauptarmee und am rechten Rand nur eine kleine Gruppe von Tanks, nennt man das Splitting . Die Angreifer teilen sich auf und eure Hauptarmee muss nur noch mit der Hälfte der Einheiten klarkommen.

Eure Tank-Seite wird früher oder später sterben, die verbleibenden Feinde laufen aber anschließend zu euer Hauptarmee und können in der Zeit keinen Schaden verursachen, während eure Fernkämpfer weiter zuschlagen können. So teilt ihr Schaden aus, ohne selbst welchen zu kassieren.

Optisch machen die Kämpfe nicht viel her, taktisch dafür umso mehr.

Die Wirtschaft

Falls ihr euch jetzt fragt, warum man auf solche Tricks zurückgreifen muss, um das letzte bisschen an Effektivität aus eurer Verteidigung herauszuholen: Im Spiel müsst ihr nicht nur Legionäre bauen, sondern auch Minenarbeiter.

Diese bauen automatisch Mythium ab, eine Ressource, mit der ihr euren König upgraden oder selbst zusätzliche Einheiten entsenden könnt, die sich der nächsten Angriffswelle anschließen. Mythium ist allerdings nicht nur essenziell, um die feindliche Verteidigung zu knacken.

Für jedes Mythium, das ihr ausgebt, steigt euer Einkommen, das nach jeder Welle ausgeschüttet wird - und je günstiger eure Verteidigung alle Feinde abhalten kann, desto mehr Geld bleibt für Minenarbeiter übrig. Wer am Ende die beste Wirtschaft hat, gewinnt in der Regel auch das Spiel.

Allerdings solltet ihr auch nicht zu geizig sein, denn wenn Feinde eure Verteidigung durchbrechen, geht euch nicht nur das Gold durch das Besiegen der Feinde verloren, eure Gegner bekommen stattdessen einen Teil davon.

Ich denke, spätestens jetzt merkt ihr, dass hier eine enorme taktische Tiefe auf euch wartet - aber es fehlt ja noch der dritte Punkt.

Legion TD 2 lädt dazu ein, die kompetitive Rangliste zu erklimmen - es gibt aber auch Bots und eine Kampagne.

Das Teamplay

Gelegentlich gibt es einen zeitlich begrenzten 1-on-1-Modus, die Ranglistenspiele werden aber grundsätzlich im 2-on-2-Modus ausgetragen. Zwar beackert jeder Spieler sein eigenes Schlachtfeld und muss sich im 1-on-1 mit einem Spieler aus dem anderen Team auseinandersetzen, allerdings ist Teamplay trotzdem enorm wichtig.

Denn: Auch beim Senden von Einheiten können Fehler gemacht werden! Sendet ihr etwa jede Runde Einheiten im Wert von all eurem Mythium, werden sie oft kein Problem für eure Feinde darstellen. Ihr verdient so zwar viel Einkommen, schenkt dem Feind aber gleichzeitig wertvolles Kill-Gold.

Es ist daher ratsam, sein Mythium zu sparen, sich mit seinem Partner abzusprechen und die feindliche Aufstellung zu analysieren, um den perfekten Moment für einen Großangriff zu finden. Denn wenn beide Spieler angreifen, sind die Chancen höher, bis zum feindlichen König durchzudringen, diesen anzugreifen und das Spiel letztlich zu gewinnen.

Wenn ihr jetzt denkt: Jau, so was könnte mir Spaß machen! - bei Steam ist Legion TD 2 aktuell bis zum 24. Juli 2023 kostenlos spielbar und zudem um 35 Prozent auf 13 Euro reduziert, falls euch das Gameplay genauso begeistern kann wie mich.

Die Lernkurve ist anfangs steil und es ist schwierig, die richtige Balance zwischen Wirtschaft und Verteidigung zu finden. Hat man das System aber einmal durchschaut, erwartet euch hier ein ganz fantastischer Strategie-Geheimtipp, der auch fünf Jahre nach Early-Access-Release stets mit Updates versorgt wird und eine stabile Spielerbasis hat.