Steam Summer Sale - Startet voraussichtlich diese Woche

Der Summer Sale auf Steam hat bereits Tradition. In der heißen Jahreszeit purzeln die Preise im Zuge der Aktion für viele Spiele drastisch und locken die Schnäppchenjäger an. Ob die gekauften Spiele dann auch wirklich alle gespielt werden, darf traditionell aber ebenfalls bezweifelt werden.

Das Geldbörsenmassaker geht laut der von Steam unabhängigen aber für gewöhnlich gut informierten Webseite Steam Database diesen Donnerstag, den 21. Juni, los.

The #Steam Summer Sale starts this week on Thursdayhttps://t.co/qC1RvWU9aR — Steam Database (@SteamDB) June 18, 2018

Steam Database gehört zu den vertrauenswürdigen Quellen und hatte bereits 2017 das Datum für den Summer Sale richtig vorhergesagt. Auf unserer GameStar Kurator-Seite auf Steam könnt ihr übrigens bereits einen Überblick gewinnen, welche Spiele wir euch aktuell besonders empfehlen. Dort könnt ihr auch gleich unser jeweiliges Test-Fazit finden. Vielleicht schafft es der ein oder andere Titel ja über attraktive Rabatte in eure Sammlung.

Achtet nach dem Kauf aber darauf, dass ihr die Spiele auch spielt und der Pile of Shame, also der Stapel eurer ungespielten Titel, nicht zu groß wird. Welche Spiele unsere Redakteure noch nie gespielt haben, obwohl sie sie besitzen, lest ihr in »Pile of Shame der Redaktion - Die besten Spiele, die wir (noch) nie gespielt haben«.