Summoner's War: Gewaltiger Mobile-Hit startet jetzt auf Steam, erste Reviews sind vernichtend

Summoner's War: Sky Arena hat aktuell Login-Probleme auf Steam.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Summoner's War bringt Entwickler Com2Us das Spiel nun auch auf den PC. Doch der Steam-Release fährt bisher fast ausschließlich negative Rezensionen ein - und die haben nur ein einziges Thema.

Steam-Crash beim Login

Summoner's War: Sky Arena stürzt aktuell beim Versuch sich anzumelden ab und macht es dadurch unspielbar.

Von den knapp 1.000 Steam-Rezensionen sind 62 Prozent negativ und bemängeln im Grunde nur das Login-Problem.

So behebt ihr das Problem

Die Community hat bereits eine etwas kuriose Lösung gefunden. Laut einem Beitrag im Steam-Forum müsst ihr »Englisch« als Sprache in eurem Windows-Betriebssystem hinzufügen und das regionale Datumsformat auf die neue Sprache umstellen.

Dazu sind folgende Schritte nötig:

Öffnet in den Windows-Einstellungen »Zeit und Sprache«

Wählt dort das Menü »Sprache« aus und fügt, falls nicht vorhanden, »Englisch (Europe)« zu euren bevorzugten Sprachen hinzu

Stellt dann unter »Region« euer regionales Format auf die neue Sprache um

Die einzige Veränderung an eurem PC ist eine veränderte Anzeige des Datums am unteren rechten Bildschirmrand. Den Kommentaren zufolge funktioniert dieser Trick bei fast allen Spielern.

Das Besondere am Steam-Release

Bisher war Summoner's War: Sky Arena nur für iOS und Android erhältlich. Mit dem Steam-Release wird der Mobile-Hit auch ohne Emulator auf dem PC spielbar.

Durch Cross-Progression und Crossplay könnt ihn nun sowohl unterwegs, auf dem Smartphone als auch daheim auf dem PC oder Laptop spielen - wenn der Login denn funktioniert. Wie auch die Mobile-Version ist das Spiel kostenlos, bietet allerdings Ingame-Käufe an.

Zockt ihr auf dem Handy? Umfrage zu Mobile Gaming: Spielt ihr gerne auf eurem Handy? von Duy Linh Dinh

Entwickler Com2Us hat sich bisher nicht zu den Problemen geäußert.

Habt ihr in den letzten zehn Jahren bereits Summoner's War: Sky Arena gespielt oder tut es gerade aktiv? Was haltet ihr davon, Mobile-Spiele auch auf den PC zu bringen? Ist es die richtige Plattform oder gehören diese Spiele zu Recht nur aufs Handy? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.