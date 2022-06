Bei Steam und Epic gibt es am Wochenende 3 Spiele kostenlos

Diese Woche gibt es zwar nicht so viele Spiele wie üblich, jedoch sind dafür richtige Hochkaräter mit von der Partie. Wir zeigen euch welche Spiele ihr euch kostenlos am Wochenende auf Steam und Epic schnappen könnt!

Seid ihr zudem Kunden von Amazon Prime, haben wir auch dafür die passende Übersicht über alle kostenlose Spiele im Juni 2022 für euch:

42 5 Amazon Prime Diese Gratis-Spiele bekommen Kunden im Juni 2022

Diese Spiele könnt ihr dauerhaft behalten

Wolfenstein: The New Order

Schon damals konnte die Neuauflage des Kult-Shooters Wolfenstein: The New Order bei Fans und Kritikern punkten und hat reihenweise gute Bewertungen eingeheimst. Kein Service-Game, kein Multiplayer, sondern ein schön klassischer Singleplayer, wie es ihn heutzutage in diesem Genre nur noch selten gibt.

Als B.J. Blazkowicz müsst ihr alles daran setzen das Regime zu bekämpfen und schlussendlich aufzuhalten. Denn in dieser alternativen Version des dritten Reiches hat Deutschland den zweiten Weltkrieg für sich gewonnen und sitzt noch in den 1960ern in der Regierung. Jedoch wurde in der deutschen Fassung jegliche Nazisymbolik durch alternative Zeichen ausgetauscht.

Wolfenstein bietet euch dabei eine klassische Shooter-Erfahrung, mitsamt großem Waffenarsenal. Auf höheren Schwierigkeitsgraden bekommt ich aber gehörig auf die Mütze, wenn ihr wie Rambo durch die Flure schreitet, weshalb auch leises Vorgehen durchaus von Nutzen ist. Wollt ihr alles im Detail erfahren, haben wir für euch auch ein passendes Test-Video für euch:

Wie bekommt ihr es? Um euch Wolfenstein: The New Order dauerhaft sichern zu können, müsst ihr die Shopseite im Epic-Store aufrufen. Sobald ihr das Spiel im Warenkorb habt, müsst ihr den Kauf nur noch bestätigen, damit das Spiel in eurer Bibliothek landet.

Angebot gilt bis : 9. Juni 2022 um 17 Uhr

: 9. Juni 2022 um 17 Uhr Plattform: Epic

Tell Me Why

Die Entwickler von Dontnod sind schon durch die Life is Strange-Reihe bekannt dafür geworden, auch schwierige Themen bearbeiten und diese in ein emotionales Videospiel verfrachten zu können. In Tell Me Why sieht das kaum anders aus und lässt euch eine Familientragödie durchleben, in der ihr euch zudem auf die Suche nach eurer eigenen Identität macht.

Der emotionale Adventure-Hit knüpft nicht nur von der Thematik nahtlos an seine Vorgänger an, da es auch spielmechanisch an Life is Strange erinnert. Jedoch verfolgen die Entwickler in ihrem neuesten Titel einen realistischeren Ansatz und halten sich mit überzeichneten Momenten zurück.

Wie bekommt ihr es? Um Tell Me Why dauerhaft behalten zu können, müsst ihr die Shopseite im Steam-Store aufrufen. Sobald ihr das Spiel im Warenkorb habt, müsst ihr den Kauf nur noch bestätigen, damit das Spiel in eurer Bibliothek landet.

Angebot gilt bis : 1. Juli 2022 um 09:00 Uhr

: 1. Juli 2022 um 09:00 Uhr Plattform: Steam

Weitere kostenlose Spiele

Neben den beiden großen Titeln, gibt es aber auch noch zwei weitere Spiele, die vor allem Genre-Fans ansprechen sollten:

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War : In diesem Warhammer-Titel kämpfen vier Fraktionen um wertvolle Ressourcen und die Vorherrschaft auf dem Planeten. Setzt in der Kampagne alles daran, eure Konkurrenten auszuschalten. Angebot gilt bis : 6. Juni 2022 um 17 Uhr Plattform: Steam



Roller Champions: Eigentlich gehören ja keine Free2Play-Titel in diese Liste. Da Ubisofts neuer Arcade Multiplayer jedoch erst vor kurzem erschienen ist, wollten wir euch das Sportspektakel trotzdem präsentieren. Auf Rollerblades fahrt ihr in einer Arena im Kreis und müsst dabei versuchen Tore zu erzielen. Die kurzweilige Action erinnert vor allem stark an Spiele Rocket League. Angebot gilt bis : Dauerhaft kostenlos Plattform: Ubisoft Connect



Ist dieses Wochenende für euch etwas dabei oder müsst ihr bis zum nächsten Freitag warten? Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Spiele ihr euch kostenlos ergattert habt!