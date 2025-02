»Goliath hat am Ende verloren«: Amazon hat alles versucht, um einen 15-jährigen Krieg gegen Steam zu gewinnen, wurde aber von Valves Ass im Ärmel besiegt

Valve-Chef Gabe Newell hat gut lachen: Steam ist bis heute der größte PC-Store. Dabei hat Amazon über Jahre hinweg versucht, die Marktdominanz von Steam zu brechen.

Was macht Steam unschlagbar? Ein ehemaliger Top-Manager des Giganten Amazon will die Geheimrezeptur kennen. Doch seine Einsicht kommt zu spät: Mehr als 15 Jahre lang hat das Unternehmen von Jeff Bezos erfolglos versucht, Steam zu stürzen.

Erst im Rückblick wird klar: Steam-Besitzer Valve hatte die ganze Zeit über ein Ass im Ärmel, das einfach nicht zu schlagen war. Allerdings hat Amazon auch jahrelang nicht verstanden, was die User so sehr an Steam schätzen.

Amazon vs. Steam: »Wir haben den Code nie geknackt«

Als weltweit größter Versandhändler ist Amazon ans Gewinnen gewöhnt: 638 Milliarden US-Dollar Umsatz, über 1,5 Millionen Angestellte, eine Marktkapitalisierung von mehr als 2,2 Billionen US-Dollar; die Geschäftszahlen des Unternehmens sind schwindelerregend.

Aber ein kleines Software-Unternehmen aus Seattle mit weniger als 400 Mitarbeitern konnte der Gigant nie schlagen: Valve, dessen Online-Plattform Steam seit über 15 Jahren im Visier von Amazon stand.