Steam: Ihr könnt sehen, wo auf der Welt am meisten Spiele gesaugt werden - selbst in der Antarktis zocken Leute

Auf Steam wurde kürzlich das Aufbauspiel United Penguin Kingdom veröffentlicht, das offenbar auch bei echten Pinguinen gut ankommt.

Steam steckt voller gut oder schlecht versteckter Features, die interessante Infos zeigen. Ein ganz besonders interessanter Statistikbildschirm befasst sich mit den Downloadraten auf der ganzen Welt. Er zeigt, wie Steam in den verschiedensten Ländern weltweit genutzt wird.

Damit sind ein paar interessante Beobachtungen zu machen, zum Beispiel, dass selbst in der Antarktis Spiele runtergeladen werden. Die große, aber weitestgehend unbewohnte Landmasse am Südpol lässt sich ebenfalls anwählen und wer das macht, findet heraus, dass in den letzten sieben Tagen ganze 162 Gigabyte via Steam heruntergeladen wurden. Das ist durchaus einiges! Etwa einmal Baldur's Gate 3. Oder 1.000 Mal Undertale.

Wer dann auch noch auf die Satelliten-Ansicht wechselt, kann sogar sehen, wo die Daten exakt runtergeladen wurden. Dann ist nämlich ein einzelner gelber Punkt ganz im Osten der Antarktis zu entdecken:

Ganz unten rechts entdeckt ihr einen einzelnen Punkt, an dem in der Antarktis gezockt wird.

Wer spielt da zwischen Eis und Schnee?

Auch auf Reddit ist bereits diskutiert worden, wer so weit im Süden unseres Planeten ein paar Spiele zockt. Die häufigste Antwort ist so einfach wie einleuchtend: Pinguine. So leicht wollen es sich andere aber nicht machen.

Es gibt natürlich die Vermutung, dass es sich dabei um jemanden in einer Forschungsstation handelt. Auch hier können stationierte Wissenschaftler natürlich gelegentlich freihaben, und da im Umland nicht unbedingt der Bär steppt (Eisbären gibt es nur am Nordpol!), wäre ein wenig Zocken sicherlich ein netter Zeitvertreib. Ein User glaubt sogar, den Standort auf die italienische Mario-Zuccelli-Station eingrenzen zu können, wo maximal 124 Personen untergebracht werden.

Ob das aber wirklich stimmt, kann bezweifelt werden.

Weitere interessante Statistiken

Auch unabhängig von der ganzen Antarktis-Nummer macht es Spaß, sich mal ein wenig durch die interaktive Karte zu klicken und dabei vor allem darauf zu achten, wo auf der Welt wie viel geladen wird. Und vor allem auch, wie schnell!

In Europa wurden in den letzten sieben Tagen nämlich in keinem Land mehr Daten über Steam runtergeladen als in Deutschland. Hier stehen wir mit insgesamt 43 Petabyte ganz oben, während direkt dahinter Großbritannien mit 30 PB und Frankreich mit 24 PB liegen. Eine Petabyte sind 1.000 Terrabyte.

Allerdings liegt die durchschnittliche höchstmögliche Downloadgeschwindigkeit in Deutschland lediglich bei 123 Mbps, während es in Frankreich auf bis zu 340 Mbps klettert. In Deutschland schwanken die Zahlen je nach Anbieter zudem enorm, während sie in Spanien durch die Bank bei über 100 Mbps liegen.

Weltweit wurden am meisten Daten über Steam in China gezogen, hier waren es in den letzten sieben Tagen ganze 286 PB, während eben die Antarktis auf dem letzten Platz liegt.