Steigende Spielepreise: The Outer Worlds 2 wird das erste 80-Euro-Spiel von Xbox

Das Rollenspiel The Outer Worlds 2 wird als erster Titel von Xbox 80 Euro zum Release kosten.

Dass nun auch die Xbox Game Studios der nächste Publisher ist, der das erste 80-Euro-Spiel ankündigt, ist wenig überraschend. Dass es ausgerechnet The Outer Worlds 2 wird, vielleicht ein wenig. Beim Xbox Games Showcase durfte Entwickler Obsidian Entertainment mehr zur Fortsetzung des Rollenspiels zeigen, inklusive neuem Preisschild.

The Outer Worlds 2 kostet zum Release 80 Euro

Das Spiel wird offiziell der erste Titel aus dem Hause Xbox, der sich dem aktuellen Branchentrend der Preissteigerung anschließt. Einen Release-Termin mit samt neuem Trailer gab es übrigens auch:

2:54 The Outer Worlds 2: Neue Welt, noch mehr galaktisches Rollenspiel-Chaos, kommt am 29. Oktober

The Outer Worlds 2 soll am 29. Oktober 2025 in einer Standard Edition für 80 Euro und einer Premium Edition für 100 Euro erscheinen. In der teuren Variante stecken unter anderem ein bis zu fünf Tage früherer Zugang zum Spiel und die ersten beiden DLCs.

Allerdings wird das Spiel auch direkt zum Release im Microsofts Game Pass Abo enthalten sein.

Microsoft ebnet weiter den Weg

Zwar ist The Outer Worlds 2 das erste 80-Euro-Spiel von Xbox, bei Microsoft selbst wurde die Erhöhung der Preise jedoch schon in die Tat umgesetzt. Bethesdas neuster First-Person-Shooter Doom: The Dark Ages erschien vor gut einem Monat bereits mit einem Preis von 80 Euro für die Standard Edition.

Es ist zu erwarten, dass kommende Neuerscheinungen im AAA-Bereich immer häufiger mit einer Preiserhöhung einhergehen. Während Sony bei den eigenen Spielen noch zögert, hat Nintendo bereits damit begonnen, die Preise zu erhöhen.

Passend zur neuen Konsole gibt es mit Mario Kart World auch schon ein erstes Spiel für die Switch 2, das direkt zum Release 80 Euro kostet.

Der Grund, warum Spiele teurer werden, liegt größtenteils an den immer höher werdenden Produktionskosten für Videospiele. Deshalb gehen Experten auch davon aus, dass 80-Euro-Spiele schon bald der neue Standard im AAA-Bereich sein werden. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel oben in der Box. Laut dem ehemaligen Sony-Chef Shuhei Yoshida sind 70 bis 80 Euro für ein Spiel sogar ein Schnäppchen. Was er damit meint, lest ihr im oberhalb verlinkten Artikel.