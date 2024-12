The Outer Worlds 2 wird doppelt so große wie der erste Teil und erscheint bereits 2025

The Outer Worlds 2 vereint alles vom ersten Teil und mehr - behaupten zumindest die Entwickler.

Zwar wurde The Outer Worlds 2 bereits vor einigen Jahren angekündigt, jedoch haben wir heute im Rahmen der Game Awards 2024 erstmals Gameplay zu sehen bekommen. Außerdem wurde ein Release-Fenster angekündigt, das sich sogar in greifbarer Nähe befindet und besonders PlayStation-Spieler zum Jubeln bringen dürfte.

Dreifache Entwicklungszeit, doppelte Größe

2:03 The Outer Worlds 2 zeigt im neuen Trailer erstes Gameplay und pfeift auf PC- und Xbox-Exklusivität

The Outer Worlds 2 stammt, wie schon der erste Teil, von den Rollenspiel-Genies aus dem Hause Obsidian, die auch für moderne Klassiker wie Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Neverwinter Nights 2 und Fallout 3 Teil 2 aka New Vegas verantwortlich sind.

Wie der neue Trailer verrät, soll der neue Ableger alles enthalten, das es auch schon im ersten Teil gab. Euch erwartet also ein abgedrehtes Sci-Fi-Rollenspiel mit vielen Freiheiten und humorvollen Dialogen, das sich stark an der Formel der Bethesda-RPGs orientiert.

Außerdem wurde gesagt, dass besonders an dem Action-Aspekt des Spiels gefeilt wurde. So seht ihr im Video rasante Schießereien, neue Waffen sowie neue Fähigkeiten.

Weiter wird erklärt, dass die Entwicklung die dreifache Menge an Zeit in Anspruch genommen hat, das Spiel dafür aber auch doppelt so groß wie der Vorgänger sei. Obendrein besitzt The Outer Worlds 2 eine merklich bessere Grafik. Das wurde extra erwähnt, also tun wir es auch.

Wann erscheint The Outer Worlds 2?

Und nicht nur in den Schusswechseln läuft alles plötzlich rasant ab. Auch mit der Veröffentlichung dauert es nicht mehr lange. Denn The Outer Worlds 2 soll schon 2025 für PC und Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Ja, ihr habt richtig gehört. Obwohl Obsidian Entertainment vor einiger Zeit von Microsoft geschluckt wurde, bekommt The Outer Worlds einen zeitnahen Release auf der Konkurrenzplattform von Sony. Inwieweit es jedoch eine Zeitexklusivität gibt, wie es zum Beispiel bei Indiana Jones und der Große Kreis der Fall ist, wissen wir bislang nicht.