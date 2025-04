Doom: The Dark Ages kostet auf Steam mindestens 80 Euro, alle Editionen und Vorbesteller-Boni im Überblick

Das müsst ihr für das neue Doom hinblättern.

Der Release von Doom: The Dark Ages rückt immer näher. Ab dem 15. Mai könnt ihr wieder ordentlich die Fetzen fliegen lassen - dieses Mal in einer düsteren Version des Mittelalters. Dabei erscheint der Metal-Shooter in verschiedenen Editionen, die eigene Vorteile bieten.

Wir verraten euch alles, was ihr zur Standard- und Premiumversion, dem Sammler-Paket sowie dem Vorbesteller-Bonus wissen solltet.

Vorbesteller-Bonus

Bestellt ihr eine der Editionen vor dem Release, bekommt ihr eine Belohnung, wenn Doom: The Dark Ages erscheint. Ihr erhaltet dann den Skin »Leeren-Doom-Slayer«.

Als Vorbesteller könnt ihr euren Doom Slayer neu einkleiden.

Editionen: Preis und Inhalte

Doom: The Dark Ages erscheint in drei verschiedenen Varianten, die zu unterschiedlichen Preisen erhältlich sind.

Standard Edition : 80 Euro (PC und Konsolen)

: 80 Euro (PC und Konsolen) Premium Edition : 110 Euro (PC und Konsolen)

: 110 Euro (PC und Konsolen) Sammler-Paket: 210 Euro (PC und Konsolen)

Standard Edition und Game Pass

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel und gegebenenfalls den Vorbesteller-Bonus. Doom: The Dark Ages ist zudem in der Standard Edition über den Game Pass erhältlich.

Solltet ihr Doom darüber spielen und trotzdem die Vorteile der Premium Edition abgreifen wollen, könnt ihr diese Version über den Xbox-Store für 35 Euro upgraden. Dieses Upgrade könnt ihr ebenfalls vor Release bestellen und den Vorbesteller-Bonus dafür einsacken.

Premium Edition

Die Premium Edition kommt neben dem Hauptspiel mit digitalen Belohnungen und einem verfrühten Zugang zum Spiel.

Die Premium Edition kommt mit einer Reihe von Goodies.

Alle Vorteile der Premium Edition:

Early Access ab dem 13. Mai

Digitaler Soundtrack und Artbook

Skin-Paket »Göttlichkeit« Slayer-Skin Drachen-Skin Atlan-Skin

Kampagnen-DLC, das später veröffentlicht wird

Sammler-Paket

Für alle Hardcore-Fans gibt es außerdem eine Collector's Edition, die neben den Inhalten der Premium Edition unter anderem eine 30 Zentimeter große Figur für euer Regal enthält. Diese Version bestellt ihr zum Beispiel über den Bethesda Gear Store.

Mit dem Sammler-Paket bekommt ihr unter anderem eine Doom-Slayer-Statue.

Alle Vorteile des Sammler-Pakets:

Premium Edition von Doom

30 Zentimeter große Doom-Slayer-Figur mit abnehmbaren Waffen und Umhang

Metall-Replik der roten Schlüsselkarte und Steelbook-Hülle

Doom: The Dark Ages verfolgt nicht nur mit dem Mittelalter-Setting einen völlig neuen Ansatz. Tempo, Kampfgefühl und Spielmechaniken sollen von Grund auf neu gestaltet sein. Wie sich das äußert und ob das überhaupt taugt, hat Phil auf einem Presse-Event für euch getestet. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel.