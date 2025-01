Stellaris braucht für ein großes Gameplay-Update eure Hilfe

Entwickler und Fans von Stellaris schütteln sich die Hände, denn beim Thema Spionage sind sie sich einig.

Hach, die gute, alte Spionage. Toll, oder?! Statt herumzuballern oder den Widersacher mit irgendwelchen Wirtschaftssanktionen in den Ruin zu treiben, schicken wir unsere Spitzel hinter feindliche Linien und sorgen für Sabotage. Mit den gesammelten Informationen sind wir dem Feind immer einen Schritt voraus.

Was auf dem Papier richtig spannend und spaßig klingt, ist es in Stellaris schon seit langer Zeit nicht. Der Grund: Die Spionagemöglichkeiten können nicht mit den anderen im Laufe der Jahre immer weiter ausgebauten Features mithalten.

Das sehen nicht nur Fans so. Auch die Entwickler selbst haben eingeräumt, dass Spione momentan alt aussehen.

Spionage bedarf einer Überarbeitung

Im offiziellen Forum häufen sich schon seit Jahren die Beschwerden über die unbefriedigenden Spionage-Möglichkeiten in Stellaris. In einem Blog-Eintrag von Ende 2024 hat Game Director Stephen Muray diesen Beschwerden sogar zugestimmt:

Es ist schwierig, Spionagenetzwerke zu verfolgen, [Spionage] hat im Allgemeinen nur geringe Auswirkungen und kein wirkliches Gegengewicht.

Jetzt sind die Fans gefragt

Ideen müssen also her. Und wie bekommt man die? Am besten natürlich, indem die riesige Fan-Gemeinde gefragt wird!

In einem neuen Steam-Beitrag werden die Fans pünktlich zu Beginn des neuen Jahres dazu aufgerufen, ihre Ideen zur Verbesserung der Spionage im 4X-Strategiespiel zu nennen. Euer Feedback zu dem Thema könnt ihr mittels einer Umfrage direkt an die Entwickler schicken.

Einen konkreten Zeitraum, wann das Feedback ausgewertet und im Idealfall auch umgesetzt wird, nennen die Entwickler jedoch nicht. Etwas gedulden müsst ihr euch also definitiv noch, bevor sich Spionage in Stellaris wieder lohnt.

Glaubt ihr, dass die Spionage in Stellaris eine Überarbeitung verdient hat? Was würdet ihr gerne von einem überarbeiteten Spionagesystem sehen? Was gefällt euch vielleicht sogar am derzeitigen Spionagesystem und sollte beibehalten werden? Schreibt es nicht nur den Entwicklern, schreibt es auch uns - nämlich in die Kommentare!