Nach dem sensationellen Kinoerfolg von Stephen Kings Es geht es nächstes Jahr mit dem zweiten Teil der Horror-Geschichte mit Bill Skarsgard als dämonischer Clown Pennywise in den Kinos weiter. Zum Drehstart von Es - Teil 2 liefert der offizielle Twitter-Kanal des Films einen ersten Blick auf den erwachsenen Klub der Verlierer, der diesmal aus einigen bekannten Hollywood-Stars besteht.

Ein erstes Bild zeigt Jessica Chastain (Interstellar) als Beverly Marsh und James McAvoy (X-Men, Split) als Bill Denbrough. Außerdem mit dabei sind Isaiah Mustafa (Shadowhunters) als Mike Hanlon, Jay Ryan (Beauty and the Beast-Serie) als Ben Hanscom, James Ransone (Sinister) als Eddie Kaspbrak, Bill Hader (Men in Black 3) als Richie Tozier und Andy Bean (Here and Now), der Stanley Uris darstellen wird.

Pennywise kündigt seine Rückkehr an

Die beiden Es-Kinofilme basieren auf der Buchvorlage von Stephen King. Während der erste Film in den 80er Jahren spielt, macht das Sequel einen Zeitsprung von 27 Jahren: Als in der US-Kleinstadt Derry erneut Kinder spurlos verschwinden, kennen einzig die damaligen jugendlichen Helden den wahren Übeltäter: Pennywise. Nach all den Jahren treibt das Monster erneut sein Unwesen und der inzwischen erwachsene Klub der Verlierer findet wieder zusammen, um Pennywise endgültig zu vernichten.

Stephen Kings Es - Bilder zum Kinofilm ansehen

Im Gegensatz zur Vorlage und dem TV-Zweiteiler mit Pennywise-Darsteller Tim Curry aus den 1980er Jahren, gibt es laut Regisseur Andres Muschietti (Mama) ein Wiedersehen mit den Jungschauspielern aus dem ersten Film. Sie werden in Form von Rückblenden einen wichtigen Part in der Geschichte einnehmen.

Kinostart im Herbst 2019

Stephen Kings Es - Teil 2 ist für den 5. September 2019 in den deutschen Kinos angekündigt. Der US-Start findet einen Tag später am 6. September statt.

