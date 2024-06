Nach 40 Millionen verkauften Büchern: Fantasy-Autor Brandon Sandersons größtes Projekt wird jetzt ein P&P-Rollenspiel

Shallan (links) und Kaladin (rechts) sin den Lesern der Sturmlicht Chroniken bestens vertraut. Jetzt bekommen sie und ihre Welt Roshan eine Tabletop-Umsetzung.

Größer als Brandon Sanderson geht es kaum. Der Autor von weltweit gelesenen Fantasy- und Science-Fiction-Bücher hat mittlerweile über 40 Millionen Exemplare seiner Arbeit verkauft und verdient pro Jahr geschätzte zehn Millionen US-Dollar.

Neben der Mistborn-Saga ist »The Stormlight Archive« Brandon Sanderson bekannteste Buchserie: Über geplante zehn Bände (bislang sind vier erschienen) erzählt das Fantasy-Epos die Geschichte einer vom Konflikt zwischen zwei Spezies zerrissene Welt und ist dabei Teil eines großen Kosmos, der fast alle Sanderson-Bücher miteinander verbindet (die sogenannte Cosmer).

Jetzt steht eine Pen&Paper-Umsetzung der Sturmlicht Chroniken in den Startlöchern: Am 6. August 2024 startet die Kickstarter-Kampagne für das Tabletop-Rollenspiel. Brotherwise Games, Entwickler des Spielsystems standen dafür in engem Austausch mit Brandon Sanderson, angekündigt wurde das Spiel bereits 2022.

Das TTRPG zu The Stormlight Archive soll komplett neue Spielmechaniken bieten, mehr zum Inhalt ist aber nicht bekannt. Klar ist nur, dass der Konflikt zwischen Menschen und Parshendi auf der Welt Roshan im Zentrum stehen wird: Die Ereignisse, Charaktere und Szenarien aus dem Pen&Paper sollen zum Kanon von Sandersons Werk gehören.

Brotherwise Games kennt sich mit dem Szenario aus; die Firma hat bereits Miniaturen der bekanntesten Figuren der Buchreihe erstellt:

Schwere magische Rüstungen und riesige Schwerter sowie mächtige Lichtmagie sind einige der Besonderheiten der Sturmlicht Chroniken.

Crowdfunding ist für Sanderson übrigens kein neues Pflaster: In der Vergangenheit nahm der weltbekannte Autor bereits große Summen für die Umsetzung besonderer Projekte ein, zuletzt etwa 23 Millionen Dollar.

Immer wieder wendet sich der Autor an seine Fans und finanziert damit aufwendige Editionen bestehender Bücher oder komplett neue Ideen. Band 5 von The Stormlight Archive mit dem Titel »Wind and Truth« erscheint am 6. Dezember 2024.

Derzeit steht zudem eine Filmumsetzung der anderen großen Fantasy-Serie aus seiner Feder im Raum, Mistborn. Was das geschriebene Wort angeht: Anfang 2025 will Brandon Sanderson mit der Arbeit an einer neuen Ära im selben Universum beginnen.