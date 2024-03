17 Millionen Dollar in nur einer Woche: Beliebter Fantasy-Autor sprengt erneut Crowdfunding-Rekorde

So soll die Sonderasugabe von »Words of Radiance« aussehen. Bildquelle: Dragonsteel Entertainment LLC

Der Fantasy-Autor Brandon Sanderson erlangte Bekanntheit für seine Roman-Reihe Mistborn (deutsch: Nebelgeboren). Der Amerikaner hat bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen gestartet, sein neustes Projekt ist die Finanzierung einer ledergebundenen Ausgabe eines Romans der Sturmlicht-Chroniken.

17 Millionen Dollar Crowdfunding

Um welches Buch geht es? Mit der Kampagne soll eine Sonderedition des Romans »Words of Radiance« finanziert werden. In Deutschland erscheint das Buch in zwei Bänden namens »Die Worte des Lichts« und »Die Stürme des Zorns«.

Es handelt sich um den zweiten Teil der Sturmlicht-Chroniken, schon das erste Buch »The Way of Kings« erschien 2020 als ledergebundene Sonderausgabe, ebenfalls finanziert durch Crowdfunding. Das damalige Ziel von 250.000 US-Dollar wurde in drei Minuten erreicht, insgesamt kamen fast 6,8 Millionen US-Dollar zusammen.

Wie ist der Stand der aktuellen Kampagne? In einer Woche fanden sich auf der Plattform Backerit fast 61.000 Unterstützer zusammen, die bis jetzt 17,8 Millionen US-Dollar beigetragen haben. Das Ziel lag bei 2 Millionen US-Dollar. Der alte Rekord der Plattform lag bei 5 Millionen US-Dollar. Initiator der Kampagne ist das Unternehmen des Autors Dragonsteel Entertainment.

Viel Merch und ein neues geheimes Projekt

Die Kampagne bietet Stufen in einer Preisspanne von 10 bis 650 US-Dollar. Die Sonderausgabe von »Word of Radiance« gibt es aber erst ab 250 US-Dollar.

In allen Stufen ist ein neues geheimes Projekt enthalten. Dabei handelt es sich um einen neuen Roman, der auch im Kosmeer spielt. So bezeichnet Sanderson sein eigenes Universum, in dem die meisten seiner Bücher spielen.

In den höheren Stufen sind viele Merchandise-Artikel wie Lesezeichen, Kartenspiele und Pins mit Figuren aus den Büchern dabei.

Früherer Kickstarter-Rekord

Bei einer Kickstarter-Kampagne im Jahr 2023 kamen 41,7 Millionen US-Dollar von etwa 185.000 Unterstützern zusammen. Sanderson verschickte im Verlauf des Jahres insgesamt vier neue Romane, die sich heute jedoch auch einzeln und regulär im Handel kaufen lassen.

Die verschieden Stufen enthielten zusätzlich Ebook- und Adiobook-Versionen sowie Pakete mit Merchandise. Es handelt sich noch immer um das meistfinazierte Projekt auf Kickstarter.