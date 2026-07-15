Fantasy-Starautor Brandon Sanderson schreibt die Stormlight-Serie weitgehend selbst und enthüllt die Anzahl der Folgen in Staffel 1

Seit 2011 erschienen mehrere Bände der Sturmlicht-Chroniken. Bildquelle: Michael Whelan / Tor Books (links), Octavia Escamilla Spiker / Brandon Sanderson (rechts)

Im Januar 2026 wurde bekannt, dass sich AppleTV die Filmrechte an Brandon Sandersons Kosmeer-Universum gesichert hat (via Hollywood Reporter). Es sind auch schon die ersten Projekte bekannt, die der beliebten Fantasy-Welt neues Leben einhauchen.

Zum einen wird der Nebelgeboren-Zyklus zu einer mehrteiligen Filmreihe adaptiert, zum anderen bekommen wir eine TV-Serie, die auf den Sturmlicht-Chroniken basiert. Parallel zu den Neuigkeiten verkündete Sanderson bereits vor einigen Monaten über Reddit, dass er das Drehbuch für die Mistborn-Filme selbst verfasst.

Jetzt spricht er in einem Interview mit Waterstones über den Stand der Dinge bei Sturmlicht: Er wird auch hier federführend mitwirken.

Brandon Sanderson schreibt die Sturmlicht-Serie zum Großteil selbst

Das vollständige Gespräch seht ihr auf Sandersons Youtube-Kanal oder direkt hier; ab Minute 51:26 geht es um die Filmprojekte Mistborn und Stormlight:

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Darin beschreibt er kurz, was für einen langen Weg das Kosmeer-Universum erst beschreiten musste, um irgendwann in den Händen der richtigen Filmmacher zu landen. So arbeitete der Autor zuvor jahrelang mit Epic Games an einer Mistborn-Verfilmung, wofür sogar bereits das Casting abgeschlossen war. Aus »verschiedenen Gründen« sei das Projekt aber wieder eingestellt worden und Sanderson erlangte die Rechte zurück.

Erst nachdem er das erste Mal mit Apple über eine potenzielle Zusammenarbeit gesprochen hatte, war er wirklich überzeugt. In dem Reddit-Post schrieb er:

Die Entscheidung für Apple beruhte auf zwei Faktoren. Erstens: der Umfang der Mitsprache und Kontrolle. Apple möchte ein echter Partner für mich sein, und ich habe das Gefühl, dass sie wirklich verstehen, was ich umsetzen will. Zweitens: ihre Erfolgsbilanz. Apple verfolgt weniger Projekte als manche anderen Studios, setzt diese aber mit höherer Qualität um. Ich finde, dass praktisch alles, was ich von ihnen sehe, hervorragend ist und stark von der Vision der jeweiligen Kreativen geprägt ist.

6:02 Brandon Sanderson selbst erklärt im Kickstarter-Trailer die Vision für sein neues Rollenspiel

Autoplay

Dieser Ersteindruck bestätigt sich jetzt. Wenn alles nach Zeitplan verlief, dürfte Sanderson mittlerweile mit dem Mistborn-Drehbuch zu großen Teilen fertig sein. In dem Interview führt er jetzt zu Stormlight aus:

Für Mistborn schreibe ich das Drehbuch. Für Stormlight schreibe ich einen großen Batzen und dabei handelt es sich um eine TV-Serie mit zehn Episoden. Bei beiden Projekten bin ich der Hauptautor.

Die erste Staffel der Stormlight-Serie wird also zehn Episoden umfassen. Welche Teile der Buchreihe hier genau verarbeitet werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Darum geht's in den Sturmlicht-Chroniken

Der High-Fantasy-Epos Die Sturmlicht-Chroniken macht seinem Namen alle Ehre. Die Reihe ist auf insgesamt zehn Bände ausgelegt, von denen fünf bereits auf dem US-amerikanischen erschienen sind (In Deutschland wird jeder Band in zwei Teile unterteilt). Die nächsten fünf Teile sollen als Sequel fungieren, stehen also mehr oder weniger für sich.

Die Geschichte spielt in Roshar, einer Welt, die von unbarmherzigen Stürmen geplagt wird. Diese laden besondere Edelsteine mit leuchtender Magie auf, die als Sturmlicht bekannt sind. Dieses Licht dient den Menschen sowohl als Währung als auch als Lichtquelle und Treibstoff für Magie.

Zum Zeitpunkt der Handlung ist die Menschheit in verschiedene Fraktionen zersplittert, die untereinander Krieg führen, doch es lauert eine noch viel größere Bedrohung: die Bringer der Leere, die nur von Strahlenden Rittern bekämpft werden können. Doch diese sind seit Jahrtausenden verschwunden.

In ihre Fußstapfen treten die drei Hauptfiguren - der versklavte Soldat Kaladin, die junge Adlige Shallan und der kriegsmüde General Dalinar -, die natürlich am Anfang noch keine Ahnung davon haben.

Weitere Sanderson-Adaption von den One-Piece-Machern

Stormlight bekommt aber nicht als einziges Werk von Sanderson eine Serien-Behandlung. Das erste Buch der Sci-Fi-Reihe Skyward wird ebenfalls bald produziert. Hier hält sich Sanderson allerdings etwas mehr zurück und möchte nur an einzelnen Episoden beteiligt sein. Verantwortlich für diese Serie ist aber nicht Apple, sondern Tomorrow Studios - das Studio, das bereits die Live-Action-Adaption für Netflix' One Piece gezaubert hat.

In Skyward geht es um Spensa Nightshade, die als Kampfpilotin für die Menschheit einstehen will. Diese hat sich auf den trostlosen Planeten Detritus zurückgezogen, wo sie sich konstant gegen eine mysteriöse Alienspezies behaupten muss. Spensa bereitet sie sich auf die Flugakademie vor, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, doch der Weg ist natürlich alles andere als leicht.